В 2018 году исполняется 25 лет попытке первого Свердловского губернатора Эдуарда Росселя создать в составе РФ Уральскую Республику. Несмотря на то, что президент Борис Ельцин не дал Росселю реализовать мечту, многие тезисы того времени и сегодня выглядят на удивление актуальными. Корреспондент РИА «Новый День» ознакомился с самыми беспристрастными свидетелями тех событий – стенограммами заседаний Свердловского облсовета народных депутатов и принятыми на них документами.

Вопрос об объявлении Уральской Республики имеет свою предысторию. Весь 1993 год в России прошел под знаком разработки проекта новой, т. н. ельцинской Конституции РФ. Одним из пунктов было предоставление республикам в составе России большей по сравнению с областями финансовой самостоятельности. Доля налогов, отчисляемых из национальных республик в Москву, была существенно ниже, чем у областей, что очень возмущало главу администрации Свердловской области Эдуарда Росселя и многих руководителей уральских предприятий. В апреле 1993 года в регионе с подачи Росселя прошел референдум, вопрос которого был сформулирован как «Согласны ли вы, что полномочия Свердловской области должны быть расширены до уровня республик, входящих в состав России?». 87 % пришедших на участки избирателей ответили «да». После этого Россель и его команда начали действовать решительно. Уже 1 июля 1993 года на очередное заседание облсовета был вынесен проект решения о провозглашении Декларации об Уральской Республике в составе РФ.

Не все депутаты встретили шаг Росселя с пониманием, что полностью отражено в стенограмме того исторического заседания. Признавая, что Свердловская область действительно ущемлена в правах по сравнению с республиками – Татарстаном, Башкирией, Адыгеей и так далее, – народные избранники все же пребывали в смятении. Одни боялись, что провозглашение Уральской Республики будет расценено Ельциным как сепаратизм и повлечет за собой репрессии, другие просто сомневались, что декларация сама по себе способна хоть что-то изменить в межбюджетных отношениях между Екатеринбургом и Москвой.

Фото с выставки ИД «Коммерсантъ»

Сам Россель произнес на том заседании пламенную речь, оперируя в основном цифрами. Он рассказал, что они с Анатолием Гребенкиным (председателем облсовета, сейчас аналогичная должность – председатель заксобрания области) «добросовестно отсидели» две недели на заседаниях рабочей группы по формированию проекта новой Конституции РФ, и заметили, что губернаторам «традиционно русских» областей на процесс откровенно наплевать. «Скажу, что в зале сидели 3-4 губернатора максимум, и больше никого нет. А суверены (так Эдуард Россель называл глав национальных республик) сидели все. Почему в России 85 % русских своими же руками лишают себя своих прав и закладывают основу развала России? Почему? – бушевал Россель. – Хочу обратить внимание, что все наши суверены живут за счет бюджета России. Нет почти ни одного суверена, который жил бы за счет собственных средств. И когда вы говорите, что они не по-рабски ведут себя, я вам докладываю, что такое по-рабски. Мы с вами собираем налогов с одного жителя на 36 тысяч рублей. Получаем назад 16 тысяч, 47 %. Башкирия собирает на одного жителя на 10 тысяч меньше, 26 тысяч рублей, но получает те же 16. Татарстан собирает 24 тысячи рублей, а получает те же 16. Задумайтесь над этим. Почему мы должны выступать в роли кормильцев?»

«А нам-то сейчас что мешает?» – выкрикнул с места один из депутатов. Россель пояснил, что области, в отличие от республик, не имеют права самостоятельно устанавливать размер налоговых отчислений.

Но депутаты все еще сомневались, что видно из их реплик. «Действительно ли исчерпаны все возможные пути для получения равных полномочий с республиками на сегодняшний момент, и остаётся последний шаг – принятие сегодня вот такого вот кардинального решения?» – спросил депутат Евгений Емельянов, коммунист, начальник отдела НИИ машиностроения. Другой депутат, профессиональный адвокат Леонид Тарабанчик, поинтересовался: «Скажите, пожалуйста, если эта республика, за которую вы сейчас ратуете, каким образом, если это государство завтра состоится, как будут реализованы права этой Уральской Республики, по бюджету, по собственности, по недрам? Каким образом это счастье придет к населению Свердловской области, если наше решение состоится? Кто анализировал последствия принятия этого решения?»

Депутат Владимир Воробьев, также коммунист, главврач скорой помощи из Ревды, задал еще один вопрос, волновавший многих депутатов, – о сепаратизме: «Сегодняшний вопрос, который мы обсуждаем, по всей видимости, был известен высшим эшелонам власти. В связи с этим цепной механизм запущен. Вологда, сегодня мы, завтра Красноярск, послезавтра Чита, и так далее. Запущен механизм объявления республик в границах областей. Скажите, пожалуйста, не обвинит ли нас потом Россия-матушка в преднамеренном развале России, которое мы уже видим, она уже разваливается?»

Но Эдуард Россель к этому вопросу был готов: «Я начну с развала, все почему-то это слово применяют. Я считаю, что, создавая равные субъекты Федерации, мы, наоборот, укрепляем Россию, создаём нормальное Российское государство… Мы, как разведчики, идём впереди, а все остальные на нас смотрят».

Существенная часть депутатов Росселя в своих выступлениях поддержала. «Все субъекты Федерации равны, но некоторые равнее, – возмущался депутат Анатолий Матросов. – Согласно статье Конституции 67, национальные республики вправе устанавливать государственные языки. Прекрасно! Но не законы ли о языке явились причиной раскола по национальному признаку и началом гражданских войн на окраинах СССР? И мне хотелось бы, чтобы мы для себя сделали главный вывод: сегодня, не статуировав себя республикой, мы становимся субъектами Федерации второго или третьего сорта. А мы первосортные россияне!» Депутат Виктор Суруда, руководитель Уралэнергостроя, заявил, что единство России – в числе его приоритетов, но при этом необходимо пересмотреть отношения между регионом и столицей. «Мой опыт последних лет жизни промышленника показывает, что мы можем жить самостоятельно, никуда не обращаясь, мы можем создавать, строить, кормить, рабочие места делать. В Москву можно не ездить. Мы подошли к парадоксальному моменту, что единство России – в самостоятельности территорий, – подчеркнул Суруда. – Только самостоятельность территорий может сохранить государство и дать ему какой-то шанс на дальнейшую перспективу».

Но были у идеи Росселя и Гребенкина и непримиримые противники. Например, журналист Юрий Липатников, редактор газеты «Русский союз», который фактически обвинил Росселя в намерении развалить страну. «В уравновешенном государстве всякое посягательство на целостность государства, а создание региональных республик или государств есть не что иное, как посягательство, воспринимается как правонарушение. У нас же это воспринимается как политическое экспериментаторство, направленное на то чтобы облагодетельствовать народ. Замысел разделить коренную Россию на 7 русских республик – глубоко антинациональный замысел, и что же вы думаете, все это воплощается. Создание региональных государств типа Среднеуральской Республики привело бы к окончательному раздроблению России и расчленению русской нации... Разделяющие мою точку зрения, подойдите ко мне», – заявил Липатников. Спустя полтора месяца депутат-журналист трагически погиб. Его сбила неустановленная иномарка в Челябинске. Друзья Липатникова были уверены, что несчастный случай не случаен, как писал несколько лет назад портал его единомышленников.

Отметим, что группа Росселя-Гребенкина – не единственная, которая представила на заседании облсовета 1 июля 1993 года собственный проект решения о статусе региона. Всего, вместе с проектом группы Росселя об Уральской Республике, вариантов было три, о чем сейчас мало кто вспоминает. Соавтором второго была депутат Тамара Токарева, юрисконсульт филиала ГипродорНИИ, которая скончалась в Екатеринбурге в январе 2007 года. На том историческом заседании облсовета Токарева заявила, что у республик действительно несоразмерно раздутые права, но при этом она не поддерживает решение о немедленном объявлении Уральской Республики.

«Пока не поздно, надо бороться за единство страны, за прекращение паразитарных суверенитетов малых народов... Давайте им скажем, что не будем давать никаких субвенций. Никаких. Вы будете жить за свой счёт совершенно суверенно», – заявила она. В проекте решения № 2 (Токаревой-Александрова) предлагается заявить протест Конституционному собранию РФ в части деления субъектов Федерации на национальные суверенные республики и безнациональные территории и придать всем субъектам РФ равный политический и экономический статус.

Был и третий вариант проекта решения – от депутата Леонида Тарабанчика. Он предлагал убедить Москву признать социально-экономический и политический статус Свердловской области равным статусу республики в составе Российской Федерации и внести соответствующий пункт в проект федеральной Конституции.

После представления всех трех документов дискуссия вспыхнула с новой силой. Успокоить коллег попытался депутат федерального Совета депутатов Сергей Иванов, который заявил, что проект готовящейся федеральной Конституции, скорее всего, все равно временный: «Сейчас стабильной долговременной конституции принять невозможно. На 5-10 лет, максимум на 15», – заявил Иванов и, как показала история, ошибся.

Высказала свое мнение и областная прокуратура в лице зампрокурора региона Федора Кондратьева. Он обратил внимание депутатов на то, что приводимая Росселем и его соратниками ссылка на апрельский областной референдум как волеизъявление свердловчан некорректна. Там стоял вопрос не об объявлении Уральской Республики, а об уравнении Свердловской области в правах с другими субъектами РФ. «Я призываю воздержаться от принятия легковесного решения», – заявил прокурор. Но депутат Лариса Мишустина, редактор газеты УПИ «За индустриальные кадры» (впоследствии – депутат Госдумы), высказала точку зрения, которая в итоге возобладала: «У нас нет выхода, кроме как принять первый вариант. Варианты Токаревой и Тарабанчика более спокойные, но их просто положат под сукно, и на этом все кончится».

Вскоре после этого председатель облсовета Анатолий Гребенкин объявил голосование по каждому из трех проектов решения. Победил первый вариант – группы Росселя, за него проголосовали 152 депутата. Вариант Токаревой-Александрова поддержали 23 человека, Тарабанчика – 16. «Свершилось историческое событие», – резюмировал Гребенкин в атмосфере общей эйфории.

Но последней репликой, указанной в стенограмме, все же отметился не он, а депутат Евгений Королев, вышедший на трибуну с вопросом: «А банкет будет?»

Продолжение следует.

Редакция РИА «Новый День» благодарит за предоставленные для работы материалы Государственный архив Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.18

В середине недели в Екатеринбург вернется тепло. / Бывший депутат от КПРФ получил высокий пост в Спецавтобазе. / Олимпийская медалистка Котлярова стала начальником информационного департамента мэрии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»