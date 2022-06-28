Политологи об «Уральской партии»: «Продемонстрирован высший пилотаж манипуляций»

Режиссер Никита Михалков заявил о том, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев создает «Уральскую партию». «То есть партия, как я могу понять, отстаивает интересы уральского населения или уральской элиты. А что это значит? Допустим – если это так, не утверждаю, задаю вопрос, – вот появляется некая обеспеченная финансами организация. Объединение местной элиты в регионе, где огромным влиянием пользуется идеология Ельцин-центра. А дальше может появиться Сибирская партия, Дальневосточная, Северная и так далее. И это к чему ведет? Это ведет именно к тому, к чему призывает Бжезинский, к развалу страны, превращению ее в обломки», – сказал он в последнем выпуске «Бесогон-ТВ».

Однако эксперты не в курсе, что за «Уральская партия», о которой сообщил кинорежиссер. Политолог Евгений Минченко сообщил «Новому Дню», что даже не слышал о такой. «Для Куйвашева это только подарок. Пусть он пошлет Михалкову ящик шампанского, или что он там пьет. Потому что Куйвашев – в шоколаде. Его снова «приземлили» к региону, сделали «своим», – сказал собеседник агентства.

В разговоре с «Новым Днем» он высказался и по поводу «Уральской республики», которую также упомянул Михалков: «Идею Эдуарда Росселя надо рассматривать в конкретном историческом контексте. Это было тогда, когда национальные республики в составе РФ имели существенные преференции, налоговые и бюджетные, за счет других регионов. Россель выступал за выравнивание субъектов в правах, он никогда не хотел выхода Урала из состава РФ, он не был сепаратистом. Проблема неравенства регионов была решена путем внесения изменений в федеральное законодательство. Росселю и его соратникам нужно сказать спасибо».

Про «Уральскую партию» не слышал и политолог Сергей Мошкин, отметив, что Михалков присоединился к медиа-скандалу, начатому телеведущим Владимиром Соловьевым. «Сразу приходит ассоциация с «Уральской республикой». Могу только предположить, что имел в виду Никита Сергеевич – может, не в прямом смысле партию, а некое инаковое движение, которое так или иначе противоречит общей повестке и официальной властной позиции», – предположил он.

По словам собеседника агентства, Михалков не привел никаких данных о том, что Куйвашев создает какую-то партию. «Он продемонстрировал высший пилотаж манипуляций – начал с желания Запада «расчленить Россию», вспомнил Бжезинского, потом вспомнил Росселя и сразу перекинулся на Куйвашева, при этом оговариваясь, что не знает, правда это или нет», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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