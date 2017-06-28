«Чуть страна не развалилась»: в Совфеде припомнили Уральскую республику Росселя

Эдуарду Росселю в очередной раз напомнили об Уральской республике. Речь о затее из 90-ых зашла на заседании в Совете Федерации, где обсуждали вмешательство в деятельность страны из-за рубежа. «Неконституционный» субъект из прошлого сенаторы припомнили как раз в контексте развала страны некими силами извне.

Накануне прошло первое заседание Комиссии Совета федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Основное внимание комиссия уделит защите будущих выборов президента от внешнего вмешательства, которое, считают в Совфеде, уже набрало невероятный размах. «Мы имеем дело с системным, широкомасштабным, хорошо организованным, щедро финансируемым и долгосрочным явлениям вмешательства в суверенные дела Российской Федерации», – цитирует пресс-служба СФ комментарий заявил на заседании председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. Как сообщили в пресс-службе СФ, председатель комитета Андрей Климов предложил создать «черную книгу», куда стоит занести все случаи вмешательства. Парламентарии пообещали не оставить без внимания «недавние русофобские инициативы со стороны конгрессменов США» и пообсуждали, к чему могут привести такие вмешательства на примере Украины. И, как пишет газета «Коммерсант», вспомнили об Уральской республике.

О детище сенатора Росселя (который, кстати, в состав комиссии не входит) напомнил Андрей Климов. Он заметил, что в 1990-ых многие жили по принципу «заграница нам поможет». «А они нам так помогали, что едва не развалилась страна. В родном для меня Пермском крае стоял вопрос о создании Уральской республики. Эти вопросы активно подогревались извне», – цитирует сенатора газета.

Напомним, Уральская республика полгода «существовала» как непредусмотренный Конституцией субъект РФ в 1993 году. Это была затея Эдуарда Росселя, который таким образом пытался повысить статус Свердловской области. Планировалось, что несколько регионов, в том числе и Пермский край, объединятся в Большую Уральскую республику. Идея Росселя о создании «Уральской республики» стоила ему должности главы областной администрации и ввергла в немилость у президента Ельцина. В этом году Россель может покинуть ряды сенаторов – он был выбран в СФ от исполнительного органа власти, в связи с истечением сроков полномочий губернатора Куйвашева в июле должна быть названа новая кандидатура на эту должность. Забавно, но за последний месяц в информационной повестке Уральская республика всплывает уже второй раз – до этого ряд СМИ припоминал такую затею бывшего губернатора Свердловской области в контексте сепаратистских настроений и деятельности сторонников Навального.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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