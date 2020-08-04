Заксо отменило областные штрафы за нарушение «коронавирусного» режима

Депутаты заксо единогласно проголосовали в первом чтении за отмену штрафов за неисполнение «коронавирусного» губернаторского указа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед коллегами выступил депутат Владимир Никитин. Он напомнил, что в начале апреля заксо прописало меры ответственности за нарушение указов губернатора, касающихся мер по недопущению распространения коронавируса. «Мы не ставили перед собой задач жесткого наказания граждан, просто старались привлечь их внимание к опасности коронавируса. Мы считаем, что в свое время этот документ свою задачу выполнил», – заявил он.

Областной закон, принятый 9 апреля, напомним, устанавливал штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц за нарушение режима самоизоляции.

Отвечая на вопрос коммуниста Александра Ладыгина, Никитин сообщил, что за это время по данной статье был составлен 71 административный протокол.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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