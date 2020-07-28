российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 июля 2020, 11:00 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Свердловские депутаты готовы отменить региональные штрафы за нарушение режима самоизоляции

Заксобрание Свердловской области на ближайшем заседании рассмотрит законопроект об упразднении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Накануне инициатива была одобрена комитетом по вопросам законодательства и общественной безопасности. Документ рекомендован к принятию сразу в трех чтениях.

Как рассказал «Новому Дню» один из соавторов законопроекта Александр Коркин, областной закон, принятый 9 апреля, потерял свою актуальность. Этот документ, напомним, устанавливал штрафы за неисполнение «коронавирусного» губернаторского указа: от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

«Мы очень быстро приняли в апреле эту инициативу, чтобы она работала как предупредительная мера. Закон был принят не для того, чтобы штрафовать, а чтобы люди под угрозой штрафов соблюдали масочный режим и другие санитарные меры. Но вскоре появилась федеральная инициатива, поправки в КоАП РФ, которые устанавливали штрафы за нарушение режима самоизоляции. В Свердловской области мировые суды назначают административные наказания в соответствии с этим федеральным законом. Наш областной закон работал очень тяжело, так как протокол о нарушении должен составлять не сотрудник полиции, а сотрудник МОБ. Вот поэтому и было принято решение отменить региональные штрафы», – пояснил парламентарий.

Отметим, что режим повышенной готовности продолжает действовать в Свердловской области. Вчера губернатор Евгений Куйвашев продлил требование самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями, другие ограничения остались в силе до особого распоряжения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

«Газпромбанк» испортил заемщику кредитную историю и снял с него лишние деньги: «Произошла ошибка». / Бурятия за 46 тысяч, Стамбул за 57 – туроператоры назвали минимальные цены на отдых в начале августа. / Уральцы Куйвашеву: «Бред – каждую неделю продлевать ограничения без борьбы с короной». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Уральцы Куйвашеву: «Бред – каждую неделю продлевать ограничения без борьбы с короной»

Губернатор Куйвашев снова нарушил введенный им же масочный режим (ФОТО)

Еще неделя: Куйвашев переподписал «коронавирусный» указ

Свердловчане ждут решения Куйвашева об ограничительных мерах: «Еще неделька?»

Театры Екатеринбурга выходят из отпуска: без зрителей и в масках

Куйвашев разрешил концерты на открытом воздухе и массовые занятия спортом

Родители ответили Куйвашеву на заявление об «успешном» дистансе: «Это был ад!»

С 15 июля Россия отменяет карантин для прибывающих из-за границы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Самоизоляция,