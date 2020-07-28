Свердловские депутаты готовы отменить региональные штрафы за нарушение режима самоизоляции

Заксобрание Свердловской области на ближайшем заседании рассмотрит законопроект об упразднении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Накануне инициатива была одобрена комитетом по вопросам законодательства и общественной безопасности. Документ рекомендован к принятию сразу в трех чтениях.

Как рассказал «Новому Дню» один из соавторов законопроекта Александр Коркин, областной закон, принятый 9 апреля, потерял свою актуальность. Этот документ, напомним, устанавливал штрафы за неисполнение «коронавирусного» губернаторского указа: от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

«Мы очень быстро приняли в апреле эту инициативу, чтобы она работала как предупредительная мера. Закон был принят не для того, чтобы штрафовать, а чтобы люди под угрозой штрафов соблюдали масочный режим и другие санитарные меры. Но вскоре появилась федеральная инициатива, поправки в КоАП РФ, которые устанавливали штрафы за нарушение режима самоизоляции. В Свердловской области мировые суды назначают административные наказания в соответствии с этим федеральным законом. Наш областной закон работал очень тяжело, так как протокол о нарушении должен составлять не сотрудник полиции, а сотрудник МОБ. Вот поэтому и было принято решение отменить региональные штрафы», – пояснил парламентарий.

Отметим, что режим повышенной готовности продолжает действовать в Свердловской области. Вчера губернатор Евгений Куйвашев продлил требование самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями, другие ограничения остались в силе до особого распоряжения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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