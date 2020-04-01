Приготовьтесь: нарушителей самоизоляции ждут штрафы от 15 до 45 тысяч рублей

В Свердловской области второй день действуют жесткие меры по самоизоляции граждан из-за коронавируса, но многие жители до сих пор не понимают, чем грозит их неисполнение. Накануне губернатор Евгений Куйвашев дал некоторые разъяснения по своему указу, из которых следует, что ограничения на выход из дома по большей части носят рекомендательный характер, а не прямой запрет. Но в скором времени все может измениться.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперативном штабе, несоблюдение ограничительных мер, введенных на территории региона, влечет административную ответственность по КоАП, а в некоторых случаях – уголовную. Следить, как исполняется губернаторский указ, поручено специальным контрольным группам и Роспотребнадзору. К этой работе также подключены правоохранительные органы, которые уже патрулируют улицы в муниципалитетах.

Уральский адвокат Сергей Колосовский пояснил, что речь идет о статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Сейчас наказание по этой статье – штрафы от 100 до 500 рублей для граждан. Поскольку на территории области действуют ограничительные меры, полицейские вправе остановить праздно шатающегося человека на улице и составить на него протокол об административном правонарушении, отмечает собеседник агентства.

Однако пока этого не происходит. Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас полиция ведет только профилактическую работу. То есть правоохранители подходят к компаниям на улице, рекомендуют гуляющим разделиться и отправиться домой. Каких-либо конфликтов или ЧП, связанных с патрулированием улиц, не было, подчеркнул Горелых. По его словам, полицейские сейчас только составляют протоколы по статье 19.4 КоАП в отношении тех, кто нарушает режим двухнедельной самоизоляции после прибытия из-за границы.

Несмотря на то, что гуляющих горожан пока не штрафуют, власти просят их проявить сознательность. «Беспрецедентные меры, принимаемые в Свердловской области по борьбе с коронавирусом, дадут нужный эффект только в том случае, если сами жители региона, работодатели и собственники предприятий со всей гражданской сознательностью отнесутся к этому решению», – сообщили в региональном штабе.

Впрочем, в ближайшем будущем за прогулки действительно могут ввести штрафы, и довольно крупные. Сергей Колосовский отметил, что вчера Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки к статье 6.3 КоАП РФ, добавив в норму еще две части. Вторая часть статьи 6.3 КоАП касается нарушений санитарно-эпидемиологических норм, если они совершены в период режима ЧС, при угрозе распространения эпидемии и в период действия карантина (ограничительных мер) – то есть может быть применена к ситуации, которая действует сейчас в Свердловской области. В таком случае наказание для граждан уже будет жестким – штрафы от 15 до 45 тысяч рублей. Третья часть статьи говорит о нарушениях, повлекших вред здоровью или смерть человека (и не содержит уголовно наказуемого деяния), за них предусмотрены штрафы от 150 до 300 тысяч рублей.

«Я уверен, что сегодня Совет Федерации одобрит эти поправки, а президент РФ подпишет закон. После этого они вступят в силу. Протокол о нарушениях составляет полиция, затем рассматривает суд и выносит решение. Полагаю, что такие штрафы станут достаточно сдерживающей силой для граждан», – отметил Сергей Колосовский.

По его словам, часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ может быть применима, например, к тем, кто выгуливает свою собаку на более дальнем расстоянии от дома, чем написано в губернаторском указе (сейчас разрешается 100 метров от жилища). Кроме того, нарушителей режима самоизоляции не спасет то обстоятельство, что суды сейчас находятся на карантине.

«В соответствии с постановлением президиума Верховного суда РФ судьям рекомендовано максимально использовать системы видеоконференцсвязи для проведения заседаний. Сейчас суды нарабатывают опыт. В Невьянске уже был случай, когда постановление было принято через WhatsApp. То есть судебная система приспособится так или иначе», – отметил юрист.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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