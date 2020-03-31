«Шутки кончились»: уже 11 свердловчан наказаны за нарушение режима самоизоляции

Сотрудники свердловского гарнизона полиции начали возбуждать административные дела в отношении граждан, нарушающих установленные правила режима самоизоляции. Как сообщил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по состоянию на вечер 31 марта представители МВД уже привлекли к ответственности 11 человек.

Например, в Новоуральске выявлено два таких факта. В первом случае женщину 1986 года рождения, недавно вернувшуюся из Турции, полицейские заметили во время выгула собаки. Вторым нарушителем оказался мужчина 1959 года рождения, недавно вернувшийся из путешествия по острову Тенерифе в Испании. «Мужчина тоже покинул свое место жительства с целью выгула домашнего питомца. Шутки кончились. Безопасность окружающих должна быть превыше личных интересов. Советую не повторять чужих ошибок, дабы с кошкой или с собакой в руках не натворить настоящей беды», – резюмировал полковник Горелых.

В отношении обоих граждан полицией составлены административные протоколы по части 1 статьи 19.4 КоАП Российской Федерации – неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением требования статьи 10 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ. Санкция по этой статье предусматривает для граждан предупреждение или штраф от 500 до 1000 рублей.

Как сообщил Валерий Горелых, оба гражданина с пониманием отнеслись к наказанию. Свои действия объяснили тем, что якобы больше некому было вывести домашних животных на прогулку, и пообещали впредь не нарушать режим до его окончания.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.20

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