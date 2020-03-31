Почему запрещены пробежки и что делать гуляющим мамам с колясками: губернатор ответил на вопросы про самоизоляцию

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал в Instagram, как именно жители области должны исполнять указ о домашней самоизоляции, а также объяснил смысл некоторых ограничений.

У многих людей возник вопрос, могут ли они выйти из дома, чтобы помочь своим пожилым родственникам, и что делать, если они живут в другом муниципалитете. Глава региона заявил, что сегодня перемещения между городами нежелательны, но если есть острая необходимость в поездке, нужно соблюдать правило: не более двух человек в личном автомобиле, исключения возможны только для близких родственников.

«Помните, что в регионе организована работа волонтеров, которые всегда готовы прийти на помощь людям старшего возраста. Если же вы отправляетесь к своим родителям, бабушкам и дедушкам, не забывайте о мерах безопасности: надевайте защитную маску, дезинфицируйте руки», – сообщил губернатор в соцсетях.

Прогулки с ребенком в коляске вокруг дома не рекомендованы. Однако Куйвашев все-таки делает поправку: «Если же вы все-таки решили выйти на улицу, настоятельно рекомендую не уходить далеко от дома, а также избегать массового скопления людей. Помните: необходимо держать дистанцию порядка полутора метров от других людей».

Заниматься спортом и бегать в одиночестве на улице нельзя. «В сложившейся обстановке мы все пристально наблюдаем друг за другом, поэтому человек, решивший выйти на пробежку, становится примером для других. Таким образом, ваша пробежка в одиночестве может спровоцировать и других людей на аналогичные поступки», – считает губернатор и советует заменить бег на другие физические упражнения, которые можно выполнять дома.

Некоторые люди беспокоились из-за возможного запрета доставки товаров не первой необходимости. Такого запрета нет, и услуги служб доставки действуют без ограничений.

Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на Роспотребнадзор. При этом к сотрудникам надзорного ведомства должны присоединиться полиция и Росгвардия. «Однако хотелось бы надеяться на сознательность всех жителей Свердловской области, благодаря которой наказаний за нарушение введенного режима не понадобится», – заявил Евгений Куйвашев, но не уточнил, какие именно наказания последуют за нарушение режима.

Если человек живет не по месту регистрации и встретит около дома патруль, ему будет достаточно показать любые документы, которые подтверждают связь с местом проживания. Это может быть договор аренды, квитанция об оплате коммунальных услуг или даже почта с фамилией получателя. При этом в губернаторском указе есть рекомендации не покидать именно место проживания и пребывания, а не место постоянной регистрации.

Семьи также могут уехать на дачи, если будут соблюдать рекомендации по числу пассажиров в автомобиле, заявил Куйвашев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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