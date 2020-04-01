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Среда, 1 апреля 2020, 12:44 мск

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В Свердловской области суды начали выносить постановления через WhatsApp

Суд Невьянска впервые в истории России рассмотрел административное дело с помощью видеозвонка в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Согласно картотеке суда, онлайн-заседание прошло в понедельник, 30 марта. Судья Наталья Захватошина рассмотрела дело предпринимателя Владимира Чумичева, который 28 марта не закрыл свое кафе, тем самым нарушив указ губернатора о введении в Свердловской области режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Суд признал, что коммерсант совершил административное правонарушение по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В качестве наказания работа кафе была приостановлена на 45 дней.

Отметим, что сейчас суды в Свердловской области не принимают посетителей из-за карантинных мер. Личный прием граждан прекращен с 19 марта по 10 апреля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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