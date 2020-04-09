«Карантинных» штрафов не будет, пока минбез не пропишет, как их собирать

Свердловское заксо приняло закон о штрафах за нарушение самоизоляции (список нарушений введен указом губернатора). Но в ходе дискуссии выяснилась интересная деталь: закон не сможет заработать, пока областное министерство общественной безопасности не пропишет положение, в котором будет четко прописан механизм исполнения закона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», против законопроекта выступили коммунисты – как действующие, так и бывшие. Так, депутат от КПРФ Александр Ладыгин спросил, не нарушает ли закон конституционного права граждан на свободу передвижения. На что председатель комитета по законодательству Владимир Никитин ответил, что сейчас мы живем в условиях особой ситуации. «Это (штрафы, – прим. ред.) должно послужить населению предостережением. Это не значит, что мы хотим получить с этих штрафов какие-то деньги в бюджет (да мы их и не получим), мы хотим вас пре-до-сте-речь!» – заявил он. Также Никитин пояснил, что заниматься реализацией этого закона будет областное министерство общественной безопасности, и прежде чем начать оно должно расписать подробное положение о том, как это будет происходить. «В частности, составлять ли протокол на человека, если он отошел с собакой не на 100, а на 105 метров от дома», – заявил депутат.

«Меня очень смущает этот проект, – выступил бывший коммунист Вячеслав Вегнер. – И не только меня. Ко мне поступает очень много обращений. Всех волнует, как он будет применяться. Пока четкого понимания нет, это будет означать выборность – схватят кого-то напоказ. Я предлагаю принять его сегодня в первом чтении и на этом пока остановиться. Вот когда нам представят все необходимые документы, тогда и примем. Мне скажут, что к тому времени мы все выздоровеем. Ну так и слава богу! Не будем людей пугать. Кроме того, этот закон – одноразовый. В нем идет речь только о коронавирусе. А если завтра, не дай бог, чума, то что? Потом – огромные штрафы для юридических лиц. В указе прописано: в помещении менее 50 кв. м больше пяти человек не собираться. Представьте маленький магазинчик. Там сидит, допустим, продавец и еще кто-то, кто ящики таскает. Заходят четыре покупателя. Все – штраф миллион! А что такое миллион для малого бизнеса? Это смерть».

«А вы не рассматриваете мысль, что никто не будет нарушать? Я уверена, что сознательных граждан у нас большинство», – укорила его Людмила Бабушкина.

В итоге закон был принят 37 голосами за при одном воздержавшемся и одном не голосовавшем. Девять депутатов отсутствовали.

Напомним, согласно закону нарушение губернаторского указа обойдется физическим лицам в три-пять тысяч рублей, должностным – от 50 до 100 тысяч, юрлицам – от 200 тысяч до 1 млн рублей. Интересно, что в первой редакции верхняя планка штрафа для юридических лиц была установлена в 500 тысяч, но председатель комитета Владимир Никитин предложил увеличить ее вдвое.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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