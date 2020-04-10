Вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции (ДОКУМЕНТ)

С сегодняшнего дня в Свердловской области вступил в силу закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Накануне губернатор подписал документ, его опубликовали на официальном портале правовой информации.

Нарушение закона обойдется физическим лицам в 3-5 тысяч рублей, должностным – от 50 до 100 тысяч, юрлицам – от 500 тысяч до 1 млн рублей. Штрафовать физлиц будут за прогулки без веской причины (каковой считаются покупка продуктов или товаров первой необходимости в ближайшем магазине, посещение аптеки или врача, вынос мусора, прогулка с домашним животным, причем с питомцем нельзя отходить дальше 100 м от дома). Разрешается передвигаться по улицам гражданам, работа которых не приостановлена. Торговые точки могут штрафовать за работу, если они не попали в список предприятий, которым работать разрешено.

Примечательно, что неизвестно, как закон будет действовать на практике. Он не сможет заработать, пока областное министерство общественной безопасности не пропишет положение, в котором будет четко прописан механизм исполнения закона. А министерство никаких подзаконных актов пока не опубликовало.

Екатеринбург, Елена Иванова

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