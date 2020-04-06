Профильный комитет заксо одобрил штрафы для нарушителей режима изоляции (Документ)

Комитет заксобрания по законодательству одобрил сразу в трех чтениях законопроект о штрафах для нарушителей выпущенного губернатором Евгением Куйвашевым указа о профилактике коронавируса. Как рассказал РИА «Новый День» пресс-секретарь заксобрания Алексей Сидорский, нарушение указа обойдется физическим лицам в три-пять тысяч рублей, должностным – от 50 до 100 тысяч, юрлицам – от 200 тысяч до 1 млн рублей. Интересно, что в первой редакции верхняя планка штрафа для юридических лиц была установлена в 500 тысяч, но председатель комитета Владимир Никитин предложил увеличить ее вдвое.

В законе особо оговаривается, что речь идет только о нарушениях, перечисленных в указах свердловского губернатора – то есть запрете на деятельность некоторых видов учреждений и выход из дома без уважительной причины, в числе которых – покупка продуктов или товаров первой необходимости в ближайшем магазине, посещение аптеки или врача, вынос мусора, прогулка с домашним животным (причем с животным нельзя уходить дальше 100 м от дома). Разрешается передвигаться по улицам гражданам, работа которых не приостановлена. При этом на улицах и в транспорте нельзя подходить к другим людям ближе чем на 1,5 м. Штрафы за нарушения, закон о которых приняла недавно Государственная дума, напомним, гораздо выше, но они касаются нарушений санитарных правил, которые повлекли реальную угрозу распространения заболевания – например, человек недавно приехал из-за границы и не соблюдает режим изоляции, или в стране введен режим ЧС.

Проект областного закона

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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