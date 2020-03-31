Указ губернатора об ужесточении мер самоизоляции вступил в силу (Документ)

Новый указ губернатора Евгения Куйвашева об ужесточении мер по профилактике распространения коронавируса подписан, опубликован и уже вступил в силу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителям области предписывается не покидать свои дома (слово «просим», использованное губернатором в его вчерашнем посте в соцсети, отсутствует). Есть лишь несколько уважительных причин: покупка продуктов или товаров первой необходимости в ближайшем магазине, посещение аптеки или врача, вынос мусора, прогулка с домашним животным (причем с животным нельзя уходить дальше 100 м от дома). Разрешается передвигаться по улицам гражданам, работа которых не приостановлена. При этом на улицах и в транспорте нельзя подходить к другим людям ближе чем на 1,5 м.

Арендаторам и собственникам помещений, которые продолжают посещать граждане, приказано контролировать, чтобы в помещении не собиралось одновременно слишком много людей: в помещении площадью до 50 кв м не должно быть одномоментно больше 5 человек, до 100 кв м – 10 человек, до 200 кв м – не более 25 человек, свыше 200 кв м – не более 50 человек. На полу необходимо нанести разметку, чтобы люди не приближались друг к другу и сохраняли дистанцию.

Никакого наказания за нарушения этих ограничений в указе не прописано. Однако уже сегодня Государственная дума планирует принять поправки в КоАП и УК РФ, где установит меру ответственности – от административной до уголовной.

Указ губернатора

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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