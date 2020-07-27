Еще неделя: Куйвашев переподписал «коронавирусный» указ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новую версию указа о коронавирусных ограничениях. Согласно документу, все действующие запреты сохраняются еще на неделю, до 3 августа.

Напомним, в прошлый понедельник глава региона разрешил концерты на открытом воздухе и массовые занятия спортом на улице. К концу недели стало известно, что в Екатеринбурге открываются бассейны. Остаются закрытыми ТРЦ, театры, общепит работает только на вынос или в летниках, детсады работают не в полную силу.

Для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продолжает действовать режим самоизоляции. Для всех мероприятий по-прежнему обязательно соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

В Свердловской области не снижаются темпы прироста числа новых заболевших коронавирусом – ежесуточно в официальную статистику попадает не меньше 200 случаев. Регион остается на втором месте в России по числу выявленных заболевших за день. Так, за минувшие сутки было зарегистрировано 252 заражения. Всего с начала распространения инфекции в регионе – 19 725 заболевших.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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