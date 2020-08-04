Высокинский посоветовал рациональнее тратить деньги при ремонте театра кукол (ФОТО)

В театре кукол, в здании которого с апреля идет капитальный ремонт, к 15 сентября должны поменять крышу и внутренние инженерные сети. Сейчас возникли заминки, поскольку сети – «транзитные» и связаны с соседними домами. Но подрядчик обещал решить эту проблему. Мэр Екатеринбурга посоветовал рациональнее распоряжаться выделенными средствами: «На образование мы каждую копейку считаем, а культура у нас обычно – ух! Рациональнее обращайтесь с деньгами. Денег нет», – заявил Александр Высокинский во время осмотра здания сегодня.

В театр кукол градоначальник приехал во время планового объезда Октябрьского района. В здании на Мамина-Сибиряка с апреля идет капитальный ремонт. Последний раз театр ремонтировали в 1996-1998 годах и с тех пор здание обветшало, периодически происходили прорывы труб, водой не раз заливало декорации. На капремонт выделено 334 миллиона рублей: львиную долю театр получил по федеральному нацпроекту «Культура». Ремонт продлится до осени 2021 года, но уже сейчас пора заканчивать крышу и менять инженерные сети, чтобы к старту отопительного сезона теплоносители были готовы.

Как рассказали сегодня подрядчики, с сетями как раз возникли проблемы. Трубы обеспечивают подачу воды и тепла не только в театр, но и в соседние дома. Для замены сетей требуется согласование с различными инстанциями, чем сейчас и занимаются руководство театра и представитель подрядной организации. Александр Высокинский отметил, что до 15 сентября, когда в Екатеринбурге обычно начинается отопительный сезон, сети должны быть поменяны. К тому же времени должен быть закончен и ремонт крыши.

«Сейчас окна на 70% поменяны. По фасаду – порядка 50% уже в «декоративке». По кровле нужно менять на монолитные перекрытия, сложнее пошло, но в целом работа идет в графике. К 15 сентября здание будет с новой крышей и тепловым контуром. Внутри все сети будут готовы», – заверил представитель фирмы-подрядчика.

Александр Высокинский, кроме прочего, удивился – зачем менять плитку у входной группы, если ее меняли во время прошлого ремонта 20 лет назад.

«Если мы раз в 20 лет такие деньги вкручиваем в ремонт, то не каждые же 20 лет менять все?» – заявил мэр, на что подрядчик обещал подумать, как можно удешевить работы.

«Вы как-то к деньгам рациональнее. Потому что на образование мы считаем плюс минус копейку, а культура у нас всегда – ух! Смотрите, какой минимальный объем работ. Денег нет», – прокомментировал Александр Высокинский.

Добавим, что когда внешние работы на фасаде будут закончены, масштабный ремонт начнется внутри здания. Как ранее писал «Новый День», большой зал театра немного видоизменится. Кресел станет меньше (из 280 останется 260), появятся проходы для маломобильных зрителей. Но главное – в оформление здания театра добавят сказку. Общая тема реконструкции – «Время чудес». На главном фасаде появятся волшебные часы с летающими механизмами. Они будут переносить взрослых – в детство, а детям дарить радость. Внутренние интерьеры будут выдержаны в этой же теме.

«Мы хотим на базе театра сделать туристический арт-объект, которого в стране нет, – рассказывал во время переезда театра директор Петр Стражников. – В окнах, которые выходят на улицу Мамина-Сибиряка, появятся оживающие куклы. Они будут что-то делать по определенному сюжету. Мы надеемся, что люди будут идти мимо, видеть этих кукол и заходить к нам, даже если не были в театре никогда. А внутри у главного входа мы хотим поставить волшебную фею. Такую куклу большую – в 2,5 человеческих роста. У нее будет несколько ручек, которые приводят кукольные механизмы в действие. Если одну крутить – то оживает один элемент куклы, если две – то два. Мы так хотим, чтобы к процессу подключилась вся семья – все члены семьи приводят в движение волшебную фею и создают волшебство».

Екатеринбург, Влад Тринько, Ольга Тарасова

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