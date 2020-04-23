Кукольный театр переехал в «Колизей», на старом здании появятся волшебные часы и оживающие куклы (ФОТО)

Сегодня Екатеринбургский театр кукол переехал в здание бывшего кинотеатра «Колизей». Старое здание на Мамина-Сибиряка закрывается на два года на ремонт. Там поменяют все коммуникации и добавят в театр волшебства. На фасаде появятся часы с летающими механизмами, а в окнах будут оживать куклы.

Последний раз театр кукол полностью ремонтировали в 1996-1998 году. С тех пор здание обветшало, особенно это касается внутренних коммуникаций.

«Коммуникации все устарели, я уже не говорю про сценическое оборудование. Крышу, батареи – все это нужно отремонтировать. В прошлом году на декорации прорвало горячую воду. По зданию идут трещины. Хотя, конечно, когда вы приходите на спектакли, это на так заметно», – рассказал сегодня директор кукольного театра Петр Стражников.

Труппа, декорации и сотни кукол на два года переезжают в здание бывшего кинотеатра «Колизей». Но там не будет полноценной «кукольной» сцены. Это здание – памятник архитектуры и «здесь нельзя даже гвоздь забить», – пояснил Стражников. Поэтому сейчас залы кинотеатра аккуратно драпируют черным бархатом, чтобы получилось театральное помещение. Кроме того, готовят сцену. Но она не подойдет для многих спектаклей.

«В нашем репертуаре – около 40 спектаклей сегодня. И некоторые, к сожалению, мы не сможем показывать на сцене «Колизея», потому что нужны специальные механизмы, нужна специальная яма на сцене. Из репертуара временно уйдет около 20 спектаклей, но надеюсь они вернутся, когда мы вернемся на родную сцену», – отметил директор театра.

Ремонт в здании на Мамина-Сибиряка будет длиться до осени 2021 года. На него выделено более 334 миллионов рублей: львиную долю театр получил по федеральному нацпроекту «Культура». На эти средства будут заменены коммуникации, отремонтирован фасад, крыша, проведены внутренние отделочные работы. Большой зал театра немного видеоизменится. Кресел станет меньше (из 280 останется 260), появятся проходы для маломобильных групп населения.

Но главное – в здание театра добавят волшебства. По словам директора Петра Стражникова, общая тема реконструкции – «Время чудес». На главном фасаде появятся волшебные часы с летающими механизмами. Они будут переносить взрослых – в детство, а детям дарить радость. Внутренние интерьеры будут выдержаны в этой же теме.



«Мы хотим на базе театра сделать туристический арт-объект, которого в стране нет. В окнах, которые выходят на улицу Мамина-Сибиряка, появятся оживающие куклы. Они будут что-то делать по определенному сюжету. Мы надеемся, что люди будут идти мимо, видеть этих кукол и заходить к нам, даже если не были в театре никогда, – рассказал Петр Степанович. – А внутри у главного входа мы хотим поставить волшебную фею. Такую куклу большую – в 2,5 человеческих роста. У нее будет несколько ручек, которые приводят кукольные механизмы в действие. Если одну крутить – то оживает один элемент куклы, если две – то два. Мы так хотим, чтобы к процессу подключилась вся семья – все члены семьи приводят в движение волшебную фею и создают волшебство».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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