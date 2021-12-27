Театр кукол скоро откроется после капремонта: снаружи танцуют куклы, внутри – свет и роскошь (ФОТО)

Сегодня здание Театра кукол, закрытое с весны 2020 года, приняли после капитального ремонта. Помещения изменились до неузнаваемости: фойе заливает свет десятков софитов, стены и потолок украшают современные композиции. А на фасаде театра заработал кинетический театр: в определенное время в открывающихся окнах будут танцевать куклы – такого нет почти нигде в России. Ремонт ценой в 380 миллионов рублей можете оценить в нашем видео.

Как рассказали «Новому Дню» в Театре кукол, работы проводились в три этапа. Сначала закупили профессиональное световое и звуковое оборудование для сцены – теперь спектакли станут еще более красочными. Затем поменяли все «внутренности» здания: трубы, электрооборудование, а также кровлю. Под конец занялись отделкой: фойе, гардероб, кафе отремонтировали по современные дизайнерским проектам. Помещения получились светлыми и стильными. Директор театра Петр Стражников рассказал, что 90% из потраченных 380 миллионов рублей – федеральные средства, остальные – деньги из областного и муниципального бюджетов.

Самой «видимой» фишкой обновленного театра станет кинетическая композиция «Время чудес», которую разместили на фасаде со стороны улицы Мамина-Сибиряка. Волшебные часы будут отмерять время, периодически окошки на фасаде будут открываться и каждый прохожий увидит механических кукол. Это – Петрушки разных стран мира, которые символизируют объединение различных мировых культур. Российский Петрушка на часах встречается с итальянским Пульчинеллой, немецким Гансвурстом, испанским доном Кристобалем, английским Панчем и чешским Кашпареком. Все вместе они разыгрывают перед зрителем бесконечную комедию: только вместе они могут запустить часовый механизм, который показывает точное время. «Это время – время чудес, которое обещает зрителям знакомство с удивительным миром театра», – говорят создатели композиции.

Сейчас кинетический театр есть только на Московском Театре кукол им. Образцова. Но в Екатеринбурге композиция – более современная. Кукольники надеются, что она привлечет внимание не только горожан, но и туристов.

«Я думаю, что это станет яркой доминирующей точкой не только на культурной карте Екатеринбурга, но и на туристической карте. Это будет такой туристический арт-объект, который привлечет людей», – отметил директор Театра кукол Петр Стражников.

Добавим, что в полную силу «Время чудес» заработает, когда кукольники вернутся в родное здание из «Колизея» – в феврале. До этого времени артистам нужно закончить новогоднюю кампанию, перевезти вещи. Первый спектакль для зрителей сыграют 11 февраля – это будет «Алиса в стране чудес». «Нам нужно подстроить это здание под себя. Новая техника, новая механика здесь. Мы все это настроим и откроем театр для зрителей. И начнем наши спектакли и для маленьких, и для больших зрителей», – рассказал Петр Стражников.

Директор добавил, что в будущем, кроме уже открытых большого, малого и маминого зала, добавятся еще два «игровых» помещения. Это будет музей Петрушки на верхнем этаже, а также какие-то игровые зоны в кафе.

Напомним, ремонт в театре кукол на Мамина-Сибиряка начался весной 2020 года. До этого здание, построенное специально для театра в 1964 году, ремонтировали в 1996-1998 гг. С тех пор оно обветшало, особенно это касается внутренних коммуникаций. За время капремонта подрядчики заменили всю «начинку» театра, починили крышу, провели отделочные работы. Мест в большом зале будет 260 вместо 280, появятся проходы для маломобильных групп населения. На все это потрачено 380 миллионов рублей: львиную долю театр получил по федеральному нацпроекту «Культура».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»