Театр кукол спустя два года вернулся в родное здание: зрителей ждут в ближайшую пятницу (ФОТО, ВИДЕО)

Артисты Театра кукол завершили переезд в родное здание, где они не играли спектакли почти два года – там шел капитальный ремонт. В ближайшую пятницу, 11 февраля, зрителей ждут на спектакль «Алиса/аlice.net». Дети увидят и нашумевший кинетический театр на фасаде здания, а встречать их будут герои сказок Льюиса Кэррола.

Театр кукол после ремонта

Переезд из «Колизея», где Театр кукол обитал почти два года, начался месяц назад – сразу после новогодней кампании. К сегодняшнему дню удалось перевезти всех кукол, оборудование, реквизит и декорации. Сейчас в театре активно идут репетиции. Актерам и театральным службам нужно «обкатать» новую сцену, звуковое и световое оборудование. Но уже в ближайшую пятницу, 11 февраля, здесь ждут маленьких гостей: в 14 часов начнется спектакль «Алиса/аlice.net».

«Мы ждем всех пораньше, в 13:25. Сначала покажем мини-спектакль кинетического театра «Время чудес» – на фасаде здания. Затем, внутри театра, зрителей будут встречать герои сказок Льюиса Кэрролла – Безумный Шляпник, Кролик и Королева. Они устроят для детей интерактив» – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе театра.

Напомним, с весны 2020 года спектакли Театра кукол шли на сцене «Колизея», потому что в здании на ул. Мамина-Сибиряка шел капитальный ремонт. За это время здесь заменили всю «начинку» театра, починили крышу, провели отделочные работы. Но для зрителей важно, как изменились интерьеры театра. Фойе, гардероб, кафе отремонтировали по современным дизайнерским проектам. Помещения получились светлыми и стильными. Фишкой обновленного театра стала кинетическая композиция «Время чудес», которую разместили на фасаде со стороны улицы Мамина-Сибиряка.

Волшебные часы будут отмерять время, периодически окошки на фасаде будут открываться, и каждый прохожий увидит механических кукол. Это – Петрушки разных стран мира, которые символизируют объединение различных мировых культур.

Всего на ремонт потратили 380 миллионов рублей: львиную долю театр получил по федеральному нацпроекту «Культура».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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