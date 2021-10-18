На фасаде кукольного театра появились куранты и танцующие Петрушки (ФОТО)

На фасаде Екатеринбургского театра кукол появилась кинетическая композиция «Время чудес». Под бой курантов волшебные окошки будут открываться, и прохожие увидят танцующих кукол. Сегодня прошел первый пробный показ. В полную силу волшебные фасады заработают в марте, когда театр примет зрителей в родном доме после долгого ремонта.

Кинетический арт-объект на фасаде называется «Время чудес». Со стороны улицы Мамина-Сибиряка уже установили часы и три окошка, которые будут открываться под бой курантов. В открытых ставнях прохожие увидят кукол и мини-представление. Сегодня прошла первая «репетиция»: под звуки музыки волшебные Петрушки показали, что умеют. Со стороны улицы Малышева тоже появится групповая композиция с этими же героями, но она еще не смонтирована.

«Мы хотим на базе театра сделать туристический арт-объект, которого в стране нет. В окнах, которые выходят на улицу Мамина-Сибиряка, появятся оживающие куклы. Они будут что-то делать по определенному сюжету. Мы надеемся, что люди будут идти мимо, видеть этих кукол и заходить к нам, даже если не были в театре никогда, – рассказывал ранее директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников. – А внутри у главного входа мы хотим поставить волшебную фею. Такую куклу большую – в два с половиной человеческих роста. У нее будет несколько ручек, которые приводят кукольные механизмы в действие. Если одну крутить – то оживает один элемент куклы, если две – то два. Мы так хотим, чтобы к процессу подключилась вся семья – все члены семьи приводят в движение волшебную фею и создают волшебство».

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе театра кукол, пока ремонт здания продолжается, композиция «Время чудес» работать не будет. Ее еще нужно доработать, настроить частоту показа кукольного представления, громкость (ведь рядом – жилой дом). «Время чудес» заработает, когда кукольники вернутся в родное здание из «Колизея». Предполагается, что ремонт закончится к 27 декабря – тогда должна состояться приемка здания. В январе и феврале труппа будет перевозить декорации, обживать здание. А в марте состоится торжественное открытие обновленного театра.

Ремонт в театре кукол на Мамина-Сибиряка начался весной 2020 года. До этого здание ремонтировали в 1996-1998 годах. С тех пор оно обветшало, особенно это касается внутренних коммуникаций. За время капремонта подрядчики заменили всю «начинку» театра, починили крышу, провели отделочные работы. Мест в большом зале будет 260 вместо 280, появятся проходы для маломобильных групп населения. На все это потрачено более 334 миллионов рублей: львиную долю театр получил по федеральному нацпроекту «Культура».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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