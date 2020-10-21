Директор театра кукол рассказал о состоянии бывшего «Колизея»: «В здании даже не было пожарной сигнализации»

Директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников обратил внимание депутатов гордумы на плачевное состояние здания бывшего кинотеатра «Колизей». Для арендаторов огромной проблемой стали бесхозные теплосети и ужасное состояние канализации. Кукольникам понадобилось потратить несколько миллионов рублей, чтобы привести архитектурный памятник, которому в этом году исполнилось 175 лет, в «божеский вид», отметил Стражников.

Как уже сообщал «Новый День», театр кукол временно разместился в «Колизее», пока идет капитальный ремонт их собственного здания на Мамина-Сибиряка, 143. Артисты переехали на новое место в мае 2020 года. «Здание находилось в очень неприглядном состоянии. Мы столкнулись с этим в процессе запуска своей деятельности. Там бесхозные, брошенные теплосети, и есть 11 потребителей на этом участке. Сейчас с этим разбирается администрация Кировского района. В конце сентября у нас была авария, и, извините, если бы театр кукол не стал громко пищать, концов бы не нашли. Хорошо, что отремонтировали сеть и запустили тепло. С канализацией тоже сложная проблема. Мы потратили 1,8 миллиона рублей, чтобы привести здание в божеский вид. Там не было пожарной сигнализации: то ли она была уничтожена, то ли не действовала. Мне странно, как объект мог эксплуатироваться до этого. Из средств музея истории Екатеринбурга было потрачено более 1 миллиона рублей на разработку и монтаж системы пожарной сигнализации. Сейчас объект находится в рабочем состоянии», – рассказал Петр Стражников на заседании думской комиссии по местному самоуправлению.

Эту информацию подтвердил член городской общественной палаты Сергей Федяков, который в прошлом был директором старейшего кинотеатра. «Наверное, ситуацию с сетями надо решать всем миром, привлекая СТК и Водоканал. Потому что в то время, когда я занимался этим объектом, вопрос тоже не был решен», – отметил он.

Театр кукол будет находиться в «Колизее» до 2022 года. В дальнейшем, по планам учредителя, в этом здании разместятся хореографический театр «Провинциальные танцы» и оркестр BACH.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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