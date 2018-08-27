В обновленном «Колизее» кино будут смотреть лежа и в вечерних платьях (ФОТО)

В Екатеринбурге готовится к новому открытию старейший кинотеатр города – «Колизей». Сегодня его директор Сергей Федяков рассказал журналистам, как изменится формат культурного учреждения.

Как передает корреспондент «Нового Дня», обновленный «Колизей» должен будет стать элитарным местом. «Это должен быть кинотеатр, которым бы гордилась страна, – описал Федяков. – Мы хотим внедрить модель буржуазного кинопросмотра. В СССР кинопросмотры были массовыми, залы большими, мы же хотим сделать храм кинопроката. Чтобы люди приходили в вечерних платьях, их приветствовал оркестр или тапер, играющий джазовую или классическую музыку. Сеанс бы предварялся выступлениями кинокритика, режиссера или актера. Обязательно будет ресторан с хорошей кухней – никакого фастфуда».

Вместимость зрительного зала будет уменьшена с 200 до 150 мест, зато они станут более комфортными. Возле каждого кресла будет стоять небольшой столик со светильником. А зрители, купившие билеты на первые ряды, смогут удобно расположиться на софах и смотреть кино лежа. Билеты в обновленный кинотеатр будут стоить около 500 рублей. Откроется «Колизей» в конце осени.

Напомним, старейший кинотеатр Екатеринбурга закрылся 1 сентября прошлого года в связи со сменой собственника. Ранее здание конца XIX века в течение 17 лет арендовала компания ООО «Новое кино». Коммерсанты хотели приватизировать объект, но получили отказ, так как «Колизей» относится к памятникам культурного наследия. Летом 2015 года администрация Екатеринбурга отказалась продлевать договор аренды с «Новым кино» и подала в суд о взыскании задолженности по арендной плате в размере 20 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск частично, снизив сумму до 8,3 миллионов рублей. Новым владельцем «Колизея» стал директор другого муниципального кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. Ранее он уже анонсировал, что «Колизей» сменит концепцию, а на крыше здания откроется ресторан.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.08.18

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