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Пятница, 11 января 2019, 15:39 мск

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Уволился директор кинотеатров «Салют» и «Колизей»

Директор муниципальных кинотеатров «Колизей» и «Салют» Сергей Федяков покинул оба поста. Информацию распространила пресс-служба администрации Екатеринбурга. Временно исполняющим обязанности руководителя стал его заместитель Федор Кириллов.

Напомним, Федяков занимал должность с 2005 года. Кинотеатр «Колизей» недавно пережил реконструкцию, и директор рассказывал о том, что зрители смогут приходить сюда даже в вечерних платьях, однако пока уровень учреждения явно не дотягивает до заявленного ‒ посетителей встречает один сотрудник, который одновременно исполняет функции продавца билетов и билетера-контроллера; гардероб в «Колизее» не работает, а туалеты ‒ затоплены. Об этом «Новому Дню» рассказали зрители, которые посетили кинотеатр в новогодние каникулы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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