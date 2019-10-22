Кинотеатр «Салют» закроется после Нового года

Кинотеатр «Салют» проработает до конца этого года, после чего будет закрыт. С 2020 года здание перейдет городскому Дворцу детского творчества. Такое решение было принято городскими властями для более эффективного использования муниципального помещения, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. В бывшем «Салюте» возможно, еще будут показывать фильмы, но уже в рамках работы Дворца творчества.

«Функцию кинопоказа, в том числе социально значимых фильмов, во всей полноте возьмет на себя муниципальный кинотеатр «Космос». При этом с расширением площадей Дворца творчества возможность участия во внеучебной деятельности по самым разным направлениям получат еще больше детей и подростков нашего города», – прокомментировала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Отметим, ранее прекратил работу муниципальный кинотеатр «Колизей». Изначально здание закрывали на реконструкцию, чтобы после ремонта открыть кинотеатр с показом авторского кино и тематическими вечеринками, но он просуществовал до февраля этого года. Летом администрация города приняла решение передать здание музею истории Екатеринбурга. Сейчас там проходит Уральская индустриальная биеналле современного искусства.

Екатеринбург, служба информации

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