В кинотеатре «Салют» начались массовые увольнения сотрудников

Сотрудники муниципального кинотеатра «Салют» с сегодняшнего дня начнут получать уведомления о расторжении трудовых договоров. Информация об этом появилась в аккаунте кинотеатра в Instagram.

«Кто-то говорит, что все решено. Но у нас есть петиция к администрации и мэру!» – написали работники, напомнив о сборе подписей на сайте Change.org. На момент публикации петицию с требованием сохранить «Салют» поддержали более полутора тысяч человек.

В октябре администрация Екатеринбурга объявила, что муниципальный кинотеатр проработает до конца 2019 года, а затем здание будет передано городскому Дворцу детского творчества. Решение объяснялось экономическими причинами: кинотеатр убыточен. При этом предполагается, что в бывшем «Салюте» не прекратятся показы фильмов, но они будут идти только для детей и подростков.

В пресс-службе мэрии пообещали прокомментировать ситуацию с увольнением сотрудников «Салюта» во второй половине дня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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