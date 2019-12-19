Мэрия Екатеринбурга: 20 сотрудникам «Салюта» предложено перейти в Дом творчества

В администрации Екатеринбурга рассказали, как идет процесс передачи здания кинотеатра «Салют» под управление центра «Одаренность и технологии» (городской Дворец детского творчества).

Сегодня сотрудники кинотеатра получили уведомления о расторжении трудовых договоров. Как пояснили «Новому Дню» в мэрии, 20 работникам (всего в штате 24 человека) предложили аналогичные или смежные должности в самом здании «Салюта».

«Сотрудников кинопоказа среди них нет, так как кинотеатр находился под управлением сети «Премьер зал». Из оставшихся четырех – двое совместители, двое – отказались от предложения в силу личных причин. В соответствии с КЗОТом сотрудникам выданы и документы о сокращении с соблюдением всех социальных гарантий и выплат. Теперь у них появился выбор – перейти на работу в центр «Одаренность и технологии» или выбрать другую работу, получив положенные выплаты», – сообщила пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян.

Кинотеатр «Салют» доработает до конца 2019 года, а затем закроется. После этого в муниципальном здании появится Дом детского творчества. В мэрии отмечали, что кинопоказы при этом не прекратятся, но фильмы будут демонстрироваться только для детей и подростков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

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