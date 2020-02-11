Легендарный кинотеатр «Салют» прекратит работу в ближайшую субботу

Один из старейших кинотеатров Екатеринбурга – «Салют» дорабатывает свои последние дни. 15 февраля сеансов уже не будет. Здание перейдет городскому Дворцу детского творчества.

Напомним, решение о закрытии «Салюта», здание которого принадлежит муниципалитету, в мэрии Екатеринбурга приняли в прошлом году. Было известно, что кинотеатр закроется после нового года. В «Салюте» сообщили, что последние показы пройдут 14 февраля, а с субботы здание закроют. Помещения на Толмачева, 12, где раньше крутили фильмы и устраивали самые смелые и громкие вечеринки в городе, теперь перейдет детям. После ремонта в бывший «Салют» заедет Дворец детского творчества. Здесь будут работать разные секции и кружки.

Кинотеатр «Салют» – один из старейших в Екатеринбурге. Датой открытия официально считается 13 октября 1912 года. В первые недели здесь показывали фильмы братьев Люмьер. В 2000-х годах «Салют» славился тем, что это был единственный на тот момент кинотеатр в Екатеринбурге, который ставил в прокат непопулярные фильмы – авторское и фестивальное кино. В «Салюте» же регулярно проходили фестивали. Также в здании на Толмачева работал скандальный ночной клуб «Линч», вечеринки которого гремели на весь город.

Добавим, что ранее в Екатеринбурге закрыли кинотеатр «Колизей». Предполагалось, что здание отдадут Музею истории Екатеринбурга. Но затем в мэрии приняли решение временно передать помещения Театру кукол. Артисты и цеха театра переедут на Ленина, 43, в мае 2020 года – в родном доме на Мамина-Сибиряка, 143, начнется капитальный ремонт. Планируется, что в «Колизее» кукольники пробудут год. Если капремонт закончится в срок, то осенью 2021 года театр вернется на родную сцену.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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