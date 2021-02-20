Открытие образовательного центра в бывшем кинотеатре «Салют» откладывается из-за коронавируса

Ремонт во Дворце детского творчества в здании бывшего кинотеатра «Салют» продлится до лета 2021 года, хотя изначально образовательный центр планировали открыть в начале этого года. Теперь же открытие зависит от снятия ограничительных коронавирусных мер. Дворец откроют после того, как будут разрешены массовые мероприятия с участием детей.

Напомним, кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге закрылся ровно год назад – в феврале 2020-го. В мэрии тогда сообщили, что в здании после ремонта откроют Дворец детского творчества. Директор учреждения Татьяна Зыкова в октябре 2020 года рассказала, что в бывшем кинотеатре уже отремонтированы кровля, туалеты, цокольный этаж. Предполагалось, что к январю 2021 года Дворец детского творчества откроется для посетителей.

Однако планы пришлось пересмотреть из-за коронавирусных ограничений. Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, средства из бюджета на ремонт и оборудование были выделены, финансирование началось в июле 2020 года и продолжается до сих пор. Но ремонт еще продолжается.

«Обследование здания показало необходимость переформатирования помещений под требования для занятий с детьми. На март-апрель 2021 года запланированы соответствующие работы: ремонт противопожарной системы с установкой и наладкой нового оборудования, монтаж видеонаблюдения и контроля доступа, ремонт помещения для гардероба. Завершатся эти работы к лету 2021 года», – сообщили в мэрии.

При этом до конца неясно, откроется ли летом сам дворец. «Начало деятельности площадки зависит от того, как долго продлятся ограничительные меры в отношении проведения массовых мероприятий с участием детей», – говорят в горадминистрации.

Кинотеатр «Салют» был одним из старейших в Екатеринбурге. Датой открытия официально считается 13 октября 1912 года. В первые недели здесь показывали фильмы братьев Люмьер. В 2000-х годах «Салют» славился тем, что это был единственный на тот момент кинотеатр в Екатеринбурге, который ставил в прокат непопулярные фильмы – авторское и фестивальное кино.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

Почти 6% свердловских подростков находятся в группе риска по употреблению наркотиков. / Представители минбеза объяснили, почему не согласовали митинг «яблочников». / Солдатские песни и сказки, Led Zeppelin и Metallica в исполнении оркестра – Weekend (18+). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»