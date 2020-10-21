Екатеринбургские депутаты раскритиковали концепцию образовательного центра в бывшем «Салюте»

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга сегодня заслушала доклад об использовании площадок бывшего кинотеатра «Салют», который закрылся в феврале этого года. Вместо кинозалов в муниципальном здании появятся детские кружки и секции, но их концепция не особо впечатлила депутатов.

О том, каким будет новый образовательный центр, рассказала директор Дворца детского творчества Татьяна Зыкова. В течение 2020 года в бывшем «Салюте» за счет бюджета отремонтированы кровля, туалеты, цокольный этаж. Демонтаж конструкций планетария и амфитеатра, а также косметический ремонт в помещениях проведен силами муниципального учреждения. Также в этом году работники дворца занимаются доработкой концепции нового центра и привлечением инвестиций (подают заявки на федеральные и областные гранты). Если к январю 2021 года в Екатеринбурге будут сняты карантинные ограничения, то Дворец творчества откроет двери для посетителей на новой площадке.

По словам Татьяны Зыковой, бывшие кинозалы и фойе «Салюта» будут переделаны для проведения открытых выставок, лекций, мастер-классов для школьников, различных образовательных форумов и конференций. Самый большой зал, на 400 мест, станет концертной площадкой для детских коллективов Екатеринбурга.

Отвечая на вопросы депутатов, Зыкова уточнила, что во Дворце планируется открыть секции по трем направлениям: робототехника (120 детей), геология и минералогия (100 детей), современная мультипликация и дизайн (100 детей). Занятия будут проходить несколько раз в неделю, для детей школьного возраста бесплатно. В будущем во Дворце творчества появятся и платные услуги из сферы дополнительного образования.

«Я так и не понял сути. Зачем создавать закрытый клуб для двух сотен детей за счет бюджета? Такое ощущение, что вы не в курсе проблем детских организаций. Танцевальные коллективы живут за счет средств родителей, огромному количеству художественных школ не хватает выставочных площадок. Не вижу в докладе конкретики, как все это будет работать», – заявил депутат Виктор Сомиков.

Татьяна Зыкова поспешила ответить, что на площадке «Салюта» будут проводиться массовые мероприятия для школьников со всех районов города, так как теперь есть большое пространство. Она подчеркнула, что уже сейчас событийный план Дворца расписан почти на год, и в его мероприятиях планируется задействовать более 30 тысяч детей.

Константин Киселев посоветовал муниципальному учреждению выбрать какую-то одну стратегию реновации «Салюта»: либо делать выставочный центр, либо центр дополнительного образования. Сам депутат считает, что факультативные занятия для детей важнее.

Виктор Тестов напомнил, что у бывшего кинотеатра не было собственной парковки, что создавало трудности для посетителей, и, в конечном счете, привело к закрытию заведения. Татьяна Зыкова отметила, что в этом нет проблемы. В основном, занятия будут проводиться в дневное время и для старшеклассников, а они легко смогут добираться до «Салюта» на общественном транспорте, так как остановка находится рядом со зданием.

В итоге депутаты приняли доклад директора Дворца творчества, но посоветовали учесть их замечания.

Закрытие «Салюта»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.20

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