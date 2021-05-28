Биеннале современного искусства проведут в бывшем кинотеатре «Салют»

В Екатеринбурге VI Уральскую биеннале современного искусства проведут в здании бывшего кинотеатра «Салют», который не работает с февраля 2020 года. Сейчас там заканчивается ремонт.

Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в мэрии Екатеринбурга. Но какая именно площадка биеннале (главная или нет) расположится в «Салюте», не сообщили. В пресс-службе самой выставки пока не комментурют новость.

«Мы пока не подвтерждаем это. В ближайшее время мы выпустим релиз с информацией обо всех площадках биеннале», – сказала «Новому Дню» региональный PR-директор биеннале Анастасия Деткова.

Напомним, кинотеатр «Салют» закрылся в феврале 2020 года. Это был один из старейших в Екатеринбурге кинозалов, работавший с 13 октября 1912 года и показывавший фильмы братьев Люмьер. В 2000-х годах «Салют» славился тем, что это был единственный на тот момент кинотеатр в Екатеринбурге, который ставил в прокат непопулярные фильмы – авторское и фестивальное кино.

После закрытия в здании на Толмачева начался ремонт. В последствии здесь откроется Дворец детского творчества, в котором будут работать кружки и секции для детей со всего города. Но до того как здание передадут образовательному центру, в нем несколько месяцев будут размещаться экспозиции биеннале.

Напомним, VI Уральская биеннале современного искусства начнется в сентябре. Тема биеннале обозначена измененной цитатой из Экклезиаста: «Время обнимать, и время уклоняться от объятий». В январе завершился прием заявок от художников, которые хотят представить свои работы на Уральской биеннале. Всего поступило 655 заявок со всего мира: из Нью-Йорка, Лондона, Вены, Тель-Авива.

Известно, что еще одной плоащадкой станет Главпочтамт. Кроме того, резиденции биеннале откроются в городах Свердловской, Челябинской и других областей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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