На биеннале в Екатеринбурге заявились художники из Нью-Йорка, Парижа и Вены

Уральская биеннале современного искусства завершила прием заявок от художников, которые хотят представить свои работы в 2021 году. Всего поступило 655 заявок со всего мира: из Нью-Йорка, Лондона, Вены, Тель-Авива, а также из многих российских городов. Следующим этапом станет портфолио-ревю, из-за пандемии отбор может пройти в онлайн-формате.

Прием заявок на участие в биеннале-2021, тема которой звучит как «Время обнимать и уклоняться от объятий», объявили в декабре, и всего за месяц организаторы получили 655 анкет от участников со всего мира.

«Заявки приходили от российских художников, проживающих в России и за рубежом. В числе российских городов – Владивосток, Казань, Калининград, Магадан, Москва, Санкт-Петербург и многие другие. География проживающих за границей российских художников охватывает Азию, Америку и Европу. Участники обозначили как место проживания Вену, Лондон, Берлин, Гамбург, Дрезден, Тель-Авив, Нью-Йорк, Париж и другие города. Заявки дадут объемное представление зарубежным кураторам о современном искусстве в России», – рассказали в пресс-службе биеннале.

Возраст художников, которые подали заявки, – от 15 до 52 лет. В ближайшие недели кураторы примут решение, кого из художников пригласить на личные собеседования. Они пройдут в формате портфолио-ревю, когда работы просмотрят все члены жюри. Из-за пандемии, вероятно, многих придется отсматривать онлайн.

Напомним, Уральская индустриальная биеннале пройдет в Екатеринбурге в 2021 году. Тема была обозначена измененной цитатой из Экклезиаста: «Время обнимать, и время уклоняться от объятий». Ранее комиссар биеннале Алиса Прудникова рассказала, что тема задумывалась еще до пандемии коронавируса. После предыдущей биеннале, посвященной бессмертию, организаторы хотели «уйти от макрокосма к микрокосму, максимально личному, переживанию границ тела, его возможностей». Но пандемия «перевела тему в карантинный угол», и, тем не менее, организаторы верят, что это не карантинный хайп. Из-за пандемии пока не названы ни точные даты проведения, ни главная выставочная площадка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

Из-за пандемии Россельхознадзор уничтожил в шесть раз меньше еды, чем год назад. / За несогласованный ремонт старинного дома на Вайнера заказчик заплатит штраф. / Дума Среднеуральска готова дать старт конкурсу на должность мэра. В разговорах его имя уже звучит. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»