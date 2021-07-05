Уральская биеннале пройдет на четырех площадках в Екатеринбурге

Уральская индустриальная биеннале в этом году не будет иметь основной площадки. Выставка современного искусства пройдет одновременно в четырех местах. Это бывшее здание кинотеатра «Салют», Главпочтамт, екатеринбургский цирк и цех Уральского оптико-механического завода. Об этом сообщила художественный руководитель биеннале Алиса Прудникова во время пресс-конференции на «Иннопроме».

Кроме того, инсталляции биеннале появятся в других городах Урала. В список вошли Нижний Тагил, Полевской, Асбест, Сысерть, Черноисточинск, Кыштым, Сатка, Челябинск и поселок Сокол. Организаторы выставки считают, что множество площадок даст возможность посетителям попутешествовать по региону.

Шестая Уральская индустриальная биеннале пройдет осенью 2021 года. Выставка объединит работы более 300 художников современного искусства из 52 стран. Основной темой проекта организаторы выбрали измененную цитату из книги Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий», что перекликается с антиковидными ограничениями, которые продолжаются в России и во всем мире второй год подряд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.21

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