«Циркеннале»: художники запустили флешмоб против проведения биеннале в цирке

Художники со всей России принимают участие в акции против проведения биеннале современного искусства в Екатеринбургском цирке. В ходе флешмоба #циркеннале кураторы выставок и перформеры выкладывают в соцсетях фотографии со своими аргументами: почему деятели искусства не должны проводить свои мероприятия в цирках. В основном художники говорят, что они против насилия над животными и искусство не должно поддерживать этот вид развлечений.

Напомним, скандал вокруг проведения Уральской биеннале современного искусства в цирке разгорелся после того, как художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина публично отказалась от участия в биеннале. Она высказалась категорически против того, чтобы художники прикасались к «варварской индустрии». Девушку поддержали десятки коллег. Кураторы биеннале ответили Горшениной постом в инстаграме, где заявили, что «цирк невозможно изъять из биеннале», потому что «феномен цирка с давних пор прописан в российском искусстве, культуре и литературе». Но в комментариях кураторов обвинили в том, что ответ больше похож на отписку и никак не затрагивает тему насилия над животными.

После такого диалога в соцстях запустили флешмоб против проведения биеннале в цирке – он проходит под хештегом #циркеннале. Художники из разных городов выкладывают фотографии на фоне зданий цирков и приводят свои аргументы. В основном они сводятся к тому, что эксплуатация животных и искусство – несовместимы.

Например, художница Лёля Нордик пишет: «Циркеннале – это альтернативная независимая биеннале, наше художественное и активистское высказывание против насилия над животными и против коллабораций и сотрудничества с росгосцирками. Меня расстраивает, что кураторы @uralbiennial настаивают на идее, что использование @circus.ekaterinburg госцирка в качестве площадки для биеннале современного искусства – оправдано и непроблематично. Я и другие художники, кураторы и активисты, более глубоко разбирающиеся в том, как устроен росгосцирк в России – настаиваем на проведении совместного круглого стола с организаторами биеннале для обсуждении этой важной этической проблемы», – пишет Нордик.

Она также говорит, что сотрудничество с цирком невозможно до тех пор, пока Росгосцирк в целом продолжает «активную, агрессивную антизоозащитную политику».

«Шоу с животными составляют основу экономики росгосцирков, администрации госцирков по всей стране выступают жестко против зоозащитных законов и против запрета на цирковую эксплуатацию животных, а также, используя свои связи и власть – годами мешают введению эффективных законов, защищающих права животных в России», – говорит художница.

На данный момент под хештегом – девять публикаций в инстаграме. Организаторы биеннале пока не ответили инициаторам флешмоба.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

Умерла депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова. / Над центром Екатеринбурга полетели парашютисты: десантники отмечают День ВДВ (ФОТО). / 2 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»