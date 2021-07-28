«Цирк невозможно изъять из биеннале», – организаторы ответили художнице, выступившей против «варварской» площадки

Организаторы Уральской биеннале современного искусства не будут отказываться от размещения перфомансов в цирке, несмотря на недовольство некоторых художников выбором такой «негуманной» площадки, где, по их словам, жестоко обращаются с животными. Представители выставки заявили, что «цирк невозможно изъять из биеннале».

Как ранее писал «Новый День», известная тагильская художница Алиса Горшенина отказалась от участия в биеннале, потому что одной из площадок выбран Екатеринбургский цирк. Девушка считает, что художественное сообщество не должно связываться с «этой варварской индустрией», где жестоко обращаются с животными. Пост Горшениной в инстаграм собрал много поддерживающих комментариев.

Спустя два дня молчания организаторы биеннале предоставили свою точку зрения – тоже через инстаграм.

«Цирк невозможно изъять из биеннале. И не только потому, что мы тратили свои силы и время, продумывая проект, – но и потому, что феномен цирка с давних пор прописан в российском искусстве, культуре и литературе, – говорится в посте на официальной странице Уральской биеннале современного искусства в инстаграме. – Мы не в ответе за устройство организации, сети и инфраструктуры Росгосцирка, но в наших силах критически осмотреть сложную историю 130 лет его существования – самим выбором мы предлагаем новый, альтернативный изначальному способ использования пространства».

Кураторы признают, что идут на риск, работая с темами, которым «не суждено прозвучать в привычных, «одомашненных», пространствах коммуникации – например, в музеях или художественных галереях».

«Мы уважаем активистов и озвученные ими тезисы о насилии и позитивном перекрашивании проблематичных пространств, но мы также ждём терпения, пространства для высказывания и уважения к нашим решениям, которые позволят дать форму тому, над чем мы работаем», – говорится в обращении от имени кураторов выставки и ее организаторов.

Уральская биеннале современного искусства осенью 2021 года пройдет на четырех главных площадках в Екатеринбурге. Это бывшее здание кинотеатра «Салют», Главпочтамт, екатеринбургский цирк и цех Уральского оптико-механического завода. Выставка объединит работы более 300 художников современного искусства из 52 стран. Основной темой проекта организаторы выбрали измененную цитату из книги Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий», что перекликается с антиковидными ограничениями, которые продолжаются в России и во всем мире второй год подряд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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