Под куполом Екатеринбургского цирка повесили «чудо-яйцо». Рассказываем что это такое (ФОТО)

Жители Екатеринбурга заметили под куполом цирка огромное яйцо, которое подвешено к верхним аркам. Вечером арт-объект с зеркальной поверхностью крутился под музыку и светился. Оказалось, это – инсталляция «Чудо-яйцо», которую под купол цирка поместил болгарский художник Антон Стоянов, один из участников Уральской биеннале современного искусства.

«Инсталляция представляет собой огромную зеркальную сферу, подвешенную под куполом цирка. Ее сопровождает электронная музыкальная композиция, написанная музыкантом Виктором Ильевым, – рассказали создатели биеннале. – Идея работы – соединить звук, цвет и пространство, чтобы дать зрителю синтетический опыт погружения в звуковую материю. Созданная под влиянием теории «цветотональности» русского композитора Серебряного века Александра Скрябина, работа выражает идею cинестетического восприятия. Авторы в своей совместной работе намерены воплотить концепцию Gesamtkunstwerk (единения искусств), к достижению которой стремились многие поколения художников».

Болгарский художник Антон Стоянов многим посетителям биеннале уже запомнился. Именно он создал в цехе Уральского оптико-механического завода работу из своих носков разной степени изношенности. Антон Стоянов рассказывал, что это действительно носки, которые он носил во время работы в своей студии в Берлине. На трех холстах они размещены в особом порядке, чтобы получился некий градиент цветов без использования краски.

«В контексте пандемии и новых правил гигиены зрителю предлагается пересмотреть понятия чистоты и грязи», – объясняется на сайте биеннале.

Художник Антон Стоянов родился в 1978 в Софии. Сейчас живет в Берлине. На его счету многочисленные персональные выставки и участие в групповых проектах в берлинских галереях xavierlaboulbenne, Apartment и Nice & Fit, в Болгарском культурном институте Haus Wittgenstein в Вене и так далее. Работы Стоянова входят в коллекцию Louis Vuitton в Париже.

Добавим, что Екатеринбургский цирк стал одной из четырех основных площадок Уральской биеннале. В октябре здесь почти каждый день проходят перформансы, некоторые из которых пересекаются с цирковыми темами: дрессурой животных, клоунадой и так далее. Посмотреть расписание можно здесь. Напомним, еще до старта биеннале именно вокруг цирка разразился скандал: художница Алиса Горшенина запустила флешмоб #циркеннале и отказалась от участия в выставке, потому что считает, что искусство не должно потворствовать жестокому обращению с животными, которое допускается в российских цирках. Кураторы биеннале объяснили, что цирк выбрали, в том числе, чтобы запустить в обществе процесс переосмысления. «Мы не в ответе за устройство организации, сети и инфраструктуры Росгосцирка, но в наших силах критически осмотреть сложную историю 130 лет его существования – самим выбором мы предлагаем новый, альтернативный изначальному способ использования пространства», – говорилось в официальном ответе кураторов биеннале.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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