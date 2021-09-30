Виртуальный Сталин, сторожевая будка и грязные носки: что увидят посетители биеннале (ФОТО)

Со 2 октября откроются двери всех площадок основного проекта Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Главной связующей цирка, Главпочтамта, «Салюта» и оптико-механического завода станет роман Евгения Замятина «Мы». Кураторы предлагают совершить путешествие в прошлое, настоящее и будущее, побывав на корабле «Интеграл» и познакомившись с героями книги. Предупреждаем: лучше берите экскурсию с медиаторами, чтобы понять, какие смыслы были заложены в том или ином проекте.

Какие площадки будут работать

Кураторами основного проекта биеннале стали трое художников разных национальностей, которые сейчас живут и работают в Германии: Чала Илэке, Аднан Йылдыз и Ассаф Киммель – куратор, драматург и архитектор. Частичку берлинского вайба, где так много современного искусства и свободы, они привезли в Екатеринбург. Весь маршрут в этом году поддается некой драматургии и архитектурной логике: гостям биеннале сначала предлагают пройти по проспекту Ленина, перейти от «Салюта» к Главпочтамту, затем – в Дом Метенкова и музей истории и археологии (дополнительные площадки), после – отправиться в современный цех Уральского оптико-механического завода. А затем закрепить впечатления в цирке: здесь будут проходить основные перформансы и театральные действия биеннале.

Отличие биеннале-2021 в том, что работа в последний год велась преимущественно без посещения Екатеринбурга. Чала Илэке, Аднан Йылдыз и Ассаф Киммель сначала знакомились с городом по гугл-картам. И были очень расстроены, например, что телебашни уже не существует – она могла бы стать отличной площадкой для перформансов. Цирк, вокруг которого впоследствии разразился скандал, тоже выбрали по снимкам: художникам понравился необычный купол здания.

Причем здесь «Мы» Замятина?

Основной проект в этом году называется «Мыслящие руки касаются друг друга». Частично он посвящен переосмыслению коронавирусного локдауна: во многих странах люди около года провели в четырех стенах, и сейчас приходится заново учиться публичности, встречам с людьми.

«Мы во многом опирались на роман «Мы» Замятина, который был опубликован 100 лет назад. Из-за ковида мы все не понимали, что происходит. Это будущее? Прошлое? Биеннале во многом станет путешествием во времени, основанном на романе», – рассказала сегодня Чала Илэке.

Каждая площадка отсылает к элементам романа-антиутопии. Оптико-механический завод становится космическим кораблем – «Интегралом». Остальные – это персонажи: кинотеатр «Салют» – Д-503; цирк – O-90 и почта – I-330. Дом Метенкова – R-13, а музей истории и археологии Урала – «Древний Дом». По другой аналогии: все эти площадки – как небольшие планеты в большом космосе Екатеринбург. Каждый зритель должен вынести что-то свое, лишь опираясь на небольшие подсказки кураторов.

«Мы не рассматриваем площадки как какой-то линейный маршрут, по которому строго нужно следовать. Каждая площадка живет сама по себе. И для нас важен местный материал, местный герой – взаимоотношения людей с современным искусством. «Мы» – это просто некая подсказка: площадка – некое действующее лицо романа. Но этим мы не внедряем какой-то смысл. Аудитория может сама понять и выбрать, что именно вынести из выставки. Это просто намек: как можно еще прочитать эту историю», – пояснил Ассаф Киммель.

Что будет на площадках?

«Новый День» уже рассказывал о площадках, которые будут размещены на Главпочтамте. В «Салюте» уже давно идет публичная программа, а со 2 октября добавятся еще показы фильмов, видео-арт-инсталяции – но почти все будет соответствовать духу кинотеатра. Будут отсылки к саундтрекам и так далее.

Сегодня мы побывали на Уральском оптико-механическом заводе – космическом корабле «Интеграл». И если на биеннале двухлетней давности экспозиция размещалась в старом заброшенном цехе завода, то в этом году – в самом современном. За перегородками гудят новейшие станки, периодически ходят рабочие. Пространство действительно похоже на огромный стерильный космический корабль, который жужжит, бороздя пространство.

Честно говоря, без кураторской экскурсии понять смысл экспозиции было бы непросто. И комиссар биеннале Алиса Прудникова посетителям тоже советует: покупая билет, посмотрите, чтобы в него входило медиаторское сопровождение.

Еще перед входом в УОМЗ вас встретит «индустриальный двойник» знаменитого Шигирского идола. Художница Мария Тереза Алвес собрала его из кусков древесины с разных заводов Урала: если присмотритесь, в идоле есть и гвозди, и шпингалеты.

Внутри помещения – огромное вязаное кружево: это проект Шейлы Камерич «Опасная работа». Он символизирует женское социальное рабство, а также традиционное гендерное распределение ролей в обществе: на контрасте с заводскими стенами нежное кружево выглядит чужеродным.

Песней «Уральская рябинушка» вас наверняка затянет в шоу-рум Хенрике Науманн, который она назвала «Передовые достижения». Девушка рассказала, что ее дед тоже был художником и тоже бывал в СССР на заводах.

«Мне интересна промышленная жизнь тем, как она отражается в частной жизни. На одном и том же заводе могут производиться и детали для оружия, и то, что используется в аппаратах для жизни новорожденных детей, в аппаратах ИВЛ. Получается, что вся наша жизнь – от рождения до смерти – индустриализована», – рассказала Науманн о своем проекте.

Пристальное внимание привлекает и огороженная колючей проволокой «сторожевая будка» турецкой художницы Хале Тенгер. У инсталляции нет русского названия: она названа строчкой из турецкого стиха, которую вольно можно перевести так: «Мы никогда не выходили наружу, мы всегда снаружи. Мы никогда не входили внутрь, мы всегда внутри». Этот проект выставлялся в 1995 году на биеннале в Стамбуле. Хале рассказала, что создала его после того как в отношении нее было заведено дело за оскорбление национальной символики Турции: «Я тогда увидела старое здание таможни, и сделала эту работу. Я не могу сказать, что она была связана только с политикой. В том числе это отражает несправедливость, которая творилась тогда на юге моей страны: ущемление прав курдских женщин», – отметила Хале.

Еще один интересный уголок «Интеграла» – абсолютно пустой. Но лишь до тех пор, пока вы не наденете очки виртуальной реальности. Это VR-инсталляция Клеменса фон Ведемейера, которую он создал после посещения мастерской советского скульптора Заира Азгура в Минске. По сути, надевая маску, вы попадаете в эту мастерскую, с пола до потолка уставленную бюстами, скульптурами, слепками Лениных, Сталиных, Марксов. До пандемии эту мастерскую Фон Ведемейер хотел воссоздать в реале, но из-за коронавируса и волнений в Белоруссии пришлось ограничиться виртуальным пространством.

А еще вы увидите стену из грязных носков – проект болгарско-немецкого художника Антона Стоянова, который предлагает в условиях пандемии пересмотреть понятия чистоты и грязи.

Билеты на основные площадки начнут продаваться в день открытия – 2 октября. По одному билету можно посетить все основные площадки + два музея со скидкой. На программу в цирке – билет отдельный. Здесь можно купить абонемент на все представления, либо покупать на каждое отдельно. Билеты стоят от 200 до 1000 рублей. Перформансы будут показывать до 24 октября. Сама биеннале продлится до 5 декабря.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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