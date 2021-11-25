Уральская биеннале – 2021 побила рекорд по количеству посетителей из других городов

Завершающаяся в Екатеринбурге Уральская биеннале современного искусства стала рекордной за все годы по количеству гостей из других городов, рассказала комиссар проекта Алиса Прудникова. При этом общее количество посетителей было ниже, чем на прошлых выставках, даже несмотря на то, что экспозиции только в Екатеринбурге были размещены на восьми площадках. Повлиял коронавирус.

По словам Алисы Прудниковой, Уральская биеннале – одна из немногих биеннале по всему миру, которую решили организовать во время пандемии. В основном организаторы других выставок приняли решение отложить проект на один-два года. Организовать масштабные выставки, публичные программы, спектакли было непросто: большую часть времени кураторы общались в Zoom, и лишь на финальной стадии прилетели в Екатеринбург.

«Для меня особо важно, что в Екатеринбурге проект шел одновременно на восьми площадках. Это был глобальный эксперимент, который мы сами не знали как будет реализован. Это стало прецедентом, что через множество площадок жители Екатеринбурга могли переоткрыть для себя город, а приезжие – открыть его, – рассказала Алиса Прудникова на пресс-конференции в ТАСС. – Это была рекордная биеннале по посещаемости извне. Поток гостей летел со всей страны, прежде всего – из Москвы. Важно, что у людей была возможность увидеть Екатеринбург через традиционные музейные институции, а также невыставочные площадки – Главпочтамт, цирк, УОМЗ, «Салют».

Финальных цифр посещаемости еще нет, поскольку биеннале продлится еще 10 дней. Но, по словам Алисы Прудниковой, они будут меньше чем в 2019 году. Скорее всего, причиной стала пандемия коронавируса: общая тревожность людей, боязнь ходить в общественные места.

«Наверное, в этом году главное – не количество людей, которые сотнями, десятками тысяч пришли на биеннале. А возможность создать такой специфический опыт. И каждый зритель мог собрать свой пазл из всего биеннального предложения», – отметила Алиса Прудникова.

В ближайшие дни продолжат работать все основные площадки биеннале, кроме цирка, где перформансы уже закончились.

«Мы подготовили много мероприятий – от самых серьезных, профессиональных (например, воркшоп по спасению планеты) до классных, веселых (например, ностальгические встречи с кураторами). И, естественно, пройдут финальные кураторские экскурсии по основному проекту биеннале, на которых будет возможность еще раз встретиться со всеми, кто делал биеннале офлайн, узнать у них, что вас интересует», – добавила Алиса Прудникова.

Уральская биеннале современного искусства началась в Екатеринбурге 2 октября, а закончится – 5 декабря. Темой проекта стала измененная цитата из Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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