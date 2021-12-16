Из-за пандемии и «разрозненности» площадок биеннале посетило в полтора меньше зрителей

Уральскую биеннале современного искусства в 2021 году посетили около 74 тысяч человек. Это существенно меньше, чем на прошлых выставках, на которые приходили 100-115 тысяч зрителей. Ранее кураторы проекта предполагали, что посещаемость будет ниже, потому что люди из-за пандемии опасаются ходить в общественные места, а также потому, что площадок в этом году было много и находились они в разных точках Екатеринбурга.

«Со 2 октября по 5 декабря на восьми площадках были представлены 76 работ 52 художников и художественных коллективов из 23 стран и регионов, – подвели итоги организаторы биеннале. – Проекты биеннале посетили около 74 тысяч человек, в том числе 14 тысяч человек стали гостями программы арт-резиденций, прошедшей в городах и поселках Урала. 28 медиаторов в Екатеринбурге провели 943 экскурсии по площадкам основного проекта. Всего на проектах в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске и Нижнем Тагиле работали 55 медиаторов возрастом от 18 до 64 лет».

Для сравнения: в 2019 году биеннале посетили 115 тысяч человек, а в 2017-м – 100 тысяч. Ранее комиссар биеннале Алиса Прудникова рассказывала, что биеннале-2021 стала рекордной по количеству гостей из других городов, которые специально ехали на Урал, чтобы познакомиться с современным искусством. Тогда же Прудникова предполагала, что в целом посещаемость будет ниже, потому что многие люди по-прежнему опасаются ходить в общественные места из-за пандемии коронавируса. Также повлиять мог и тот факт, что основная площадка была не одна.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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