Уральцы написали 800 писем в будущее, адресовав их президенту России, поселенцам на Марсе и Луне

За время Уральской биеннале современного искусства жители Екатеринбурга написали более 800 писем, которые отправят получателям только через сто лет – в 2121 году. До этого послания будут храниться в специальном архиве почты. В качестве адресатов уральцы указывали будущего президента России, поселенцев на Марсе и Луне, глав религиозных конфессий и музеи.

Как ранее писал «Новый День», проект «Что есть будущее, как не отрезок настоящего» художник Эгемен Демирчи организовал на Главпочтамте Екатеринбурга. В течение двух месяцев работы биеннале гости могли написать письма в будущее. Сейчас, после завершения биеннале, все 800 посланий убрали на хранение в архив. Достанут их через 100 лет и направят адресатам.

«Главпочтамт в Екатеринбурге на протяжении двух месяцев был одной из основных площадок выставки. За это время увидеть произведения современного искусства и принять участие в перформансах на площадке смогли 22 тысячи посетителей, – рассказали в пресс-службе биеннале. – Более 800 писем написано в будущее. Через 100 лет послания будут вручены указанным адресатам, среди которых главы религиозных конфессий, будущий президент России, поселения на Марсе и Луне и художественные музеи, которые, по словам отправителей, вечны».

Напомним, Уральская биеннале современного искусства проходила в Екатеринбурге со 2 октября по 5 декабря. Темой проекта стала измененная цитата из Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий». В этом году экспозиции размещали не на одной главной площадке, как в прошлые годы, а сразу на четырех: в цехе УОМЗ, бывшем кинотеатре «Салют», в цирке и Главпочтамте. По словам организаторов, биеннале-2021 стала рекордной по количеству приезжих гостей, но общая посещаемость из-за пандемии была ниже.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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