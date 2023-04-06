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Четверг, 6 апреля 2023, 12:45 мск

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Уральской биеннале не будет: Екатеринбург в этом году остался без современного искусства

Екатеринбург в этом году останется без Уральской биеннале современного искусства, которая проводилась в городе с 2010 года. По крайней мере, традиционного выставочного формата в необычных локациях не планируется. Информацию подтвердили в управлении культуры города.

Уральская биеннале современного искусства проводится в Екатеринбурге (а в последние годы – и в соседних регионах) с 2010 года. Периодичность – раз в два года. Обычно тему следующей выставки объявляют как минимум за год. Например, тему 2021-го года презентовали в мае 2020-го – она звучала так: «Время обнимать, и время уклоняться от объятий». А зимой обычно уже завершали прием заявок от художников со всего мира, которые желали познакомиться с индустриальными особенностями Урала.

Сейчас же ничего подобного не происходит: тема VII Уральской биеннале не объявлена, отбор художников для работы именно в Екатеринбурге не ведется, сайт проекта застрял в прошлом – там по-прежнему заставка VI биеннале и новости о прошедших уже мероприятиях. Хотя планировалось, что биеннале-2023 будет связана с Универсиадой, и, возможно, работы художников со всего мира разместятся на площадках Всемирных студенческих игр. Но теперь вместо Универсиады будет Фестиваль университетского спорта. И опять же – ни слова про биеннале при его анонсировании. Кроме того, слово «биеннале» не прозвучало ни разу в презентациях мероприятий в честь 300-летия Екатеринбурга, хотя другие фестивали и культурные акции мэрия упоминает регулярно (включая «Библионочь», День чтения и прочие менее масштабные акции).

Официально команда Уральской биеннале отмену выставочной составляющей в Екатеринбурге не подтверждает, но и не опровергает. «Вся официальная информация выходит в наших рассылках. Больше я ничего сообщить пока не могу», – сообщила «Новому Дню» региональный пиар-директор биеннале Анастасия Деткова.

«Это официальная позиция команды [не комментировать проведение биеннале в Екатеринбурге]. Когда будут новости по Екатеринбургу, мы сообщим», – прокомментировала исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале Анна Пьянкова.

В управлении культуры администрации Екатеринбурга никакой интриги держать не стали. На запрос «Нового Дня» там ответили: в 2023 году Уральская биеннале современного искусства в городе проводиться не будет.

Однако проект продолжает жить, пусть и в других форматах, например, в формате арт-резиденций в Челябинской области. Участниками лаборатории стали город Кыштым и поселок Сокол. Там находятся художественные объекты прошлых биеннале. В 2023 году «участие в экспериментальной программе Уральской индустриальной биеннале позволит проектам внедрить практики соучаствующего проектирования в работе с индустриальными территориями», говорится в сообщениях команды.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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