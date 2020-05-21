Объявлена тема следующей биеннале: она связана с Экклезиастом и локдауном

Объявлена тема Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Она была представлена на конференции в Zoom и, как оказалось, это очень символично: следующая биеннале переосмыслит, помимо прочего, роль онлайн- и оффлайн-общения в нашей жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема обозначена слегка измененной цитатой из Экклезиаста: «Время обнимать, и время уклоняться от объятий». Комиссар биеннале Алиса Прудникова напомнила, что предыдущая выставка была посвящена бессмертию, и пояснила: «Самым честным после бессмертия будет уйти от макрокосма к микрокосму, максимально личному, переживанию границ тела, его возможностей». По ее словам, пандемия перевела тему в карантинный угол, и, тем не менее, организаторы верят, что это не карантинный хайп, и через год и два она будет жива.

Руководитель проекта «Полка» журналист Юрий Сапрыкин отметил, что в широком смысле время «уклонения от объятий» началось годы, если не десятилетия назад. Общение давно уже переходит из сферы физического контакта в сферу онлайн. Но то, что произошло во время пандемии, ускорило этот процесс в несколько раз, поэтому сейчас люди испытывают ощущения, как будто у них отняли что-то важное, орган чувств или какую-то конечность. «Спонтанность, непринужденность при общении с людьми так глубоко встроена в паттерн нашего сознания, что без нее чувствуем голод и жажду, мы как крысы в лабиринте – не можем найти выход», – описал он.

Алиса Прудникова признала, что поскольку никто не знает, как будет развиваться ситуация с пандемией, пока нельзя назвать не только площадку, но и время проведения биеннале. Например, Лионская биеннале уже перенесла открытие с сентября 2021 года на сентябрь 2022. Возможно, то же самое сделает и Уральская. Приоритет – в том, что, возможно, придется открыться позже, но зато не будет ограничений по посещению, и экспозицию увидит большее число людей. Тем не менее, команда надеется на лучшее. «Мы уже преодолели вызов работы на полностью закрытом предприятии, они всегда жили так, как будто пандемия вокруг. Мы совершенно точно будем искать какую-то новую историю с площадкой, это не будет приборостроительный завод», – рассказала Алиса Прудникова.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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