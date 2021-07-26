«Таким вещам не место в культурном мире», – художница отказалась от биеннале из-за проведения выставки в цирке

Известная тагильская художница Алиса Горшенина отказалась от участия в VI Уральской биеннале современного искусства, потому что одной из площадок этого года стал цирк. Девушка мотивировала свое решение тем, что во всем мире запрещают цирки с участием животных, и деятели культуры не должны ввязываться в эту «варварскую индустрию».

Как ранее писал «Новый День», Уральская биеннале современного искусства осенью 2021 года пройдет на четырех главных площадках в Екатеринбурге. Это бывшее здание кинотеатра «Салют», Главпочтамт, екатеринбургский цирк и цех Уральского оптико-механического завода.

Одна участниц прошлых биеннале отказалась от сотрудничества в этом году. Художница Алиса Горшенина из Нижнего Тагила, знаменитая своими текстильными масками, скульптурами и одеждой, выступила резко против проведения выставок в цирке – месте, где жестоко обращаются с животными. Алиса пишет, что еще после объявления всех локаций ждала бурной реакции всего художественного сообщества, которая могла бы привести к отказу от выбора этой площадки. Но ничего не произошло.

«Уже появилась художница, которая набирает людей для своего перформативного проекта в стенах цирка, – рассказала Алиса в посте в инстаграме. – Вот что она говорит в своём интервью: «У нас в Румынии запретили использовать диких животных в цирковых представлениях несколько лет назад. Да и вообще все, что я делаю, направлено против зрелища, против самой идеи зрелищности, против шоу, против спектакля. Но все же, по некотором размышлении, я решила, что смогу создать на этой площадке нужное напряжение, как-то переосмыслить это пространство, наделить его новыми смыслами». Вам не кажется, что цирк – не место, где художники должны искать «нужное напряжение»? В интервью она говорит, что цирки – это плохо, но я не вижу связи между её словами и действиями».

Горшенина напоминает, что цирки с участием животных запрещают по всему миру. «А мы докатились до того, что деятели культуры ныряют с головой в эту варварскую индустрию и делают вид, что всё в порядке. […] По крайней мере в моих силах высказать здесь свою позицию. В сотрудничестве с цирком нет никаких плюсов, какими бы красивыми словами вы это не прикрывали, вы поддерживаете то, что любой адекватный человек поддерживать не будет и своими действиями лишь привлечёте новых зрителей, у которых как и у вас кажется нет ни сердца ни мозгов. Таким вещам не место в культурном мире. У меня всё», – говорится в посте.

Под постом – более сотни комментариев, и все подписчики поддерживают позицию художницы.

«Неучастие Алисы в биеннале мы не будем комментировать. Это право любого художника – участвовать или нет», – прокомментировала региональный PR-директор Уральской биеннале Анастасия Деткова. Более развернутый комментарий организаторы выставки обещали предоставить чуть позднее.

Напомним, Уральская индустриальная биеннале в этом году не будет иметь основной площадки. Выставка объединит работы более 300 художников современного искусства из 52 стран. Основной темой проекта организаторы выбрали измененную цитату из книги Екклесиаста «Время обнимать и уклоняться от объятий», что перекликается с антиковидными ограничениями, которые продолжаются в России и во всем мире второй год подряд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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