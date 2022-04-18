Художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину будут судить за дискредитацию ВС РФ

В Нижнем Тагиле в отношении известной художницы Алисы Горшениной составили протокол по статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Девушка, одетая в черную одежду, вышла на одиночный пикет с белой розой в руке и надписями на лентах, которые выражали несогласие с происходящим на Украине.

Траурную акцию «Женщины в черном» инициировало феминистское движение. В разных городах России и других стран женщины, одетые в черную одежду, выходят на улицы с плакатами либо без. Алиса Горшенина, работы которой выставлялись в том числе в Третьяковской галерее, с начала спецоперации на Украине активно выражала свое несогласие с происходящим: выкладывала посты в соцсетях, гуляла с плакатом по Нижнему Тагилу и так далее. Но протокол в отношении девушки составили только в минувшие выходные, когда она вышла на улицу в черном пальто и берете, а в руках были белые розы. К цветам художница прикрепила ленты, на которых были надписи на чувашском языке, выражающие протест против спецоперации.

Алиса Горшенина в социальных сетях сообщила, что заседание по ее делу пройдет в четверг, 21 апреля, добавив, что у нее хороший адвокат. В Тагилстроевском суде Нижнего Тагила оперативно эту информацию подтвердить корреспонденту «Нового Дня» не смогли.

Алиса Горшенина не первый раз демонстрирует свою гражданскую позициею. Ранее художница отказалась от участия в Уральской биеннале, поскольку одной из площадок стал цирк, где, по ее мнению, издеваются над животными. Горшенина инициировала акцию #циркеннале, к которой присоединились десятки людей из сферы культуры, выступающие против взаимодействия искусства и любых форм насилия.

Как сообщал «Новый День», ранее три административных протокола по новой статье 20.3.3 КоАП были составлены в отношении бывшего депутата заксобрания Свердловской области Нафика Фамиева. По той же статье был оштрафован бывший глава Екатеринбурга Евгений Розйман. По решению суда политик должен выплатить государству 150 тысяч рублей.

Также штраф за дискредитацию российской армии получил 29-летний житель Качканара. Общее количество административных дел по данной статье в Свердловской области пока неизвестно – судебный департамент региона еще не собрал статистику.



Екатеринбург, Ольга Тарасова

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