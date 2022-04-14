Бывший свердловский депутат Нафик Фамиев получил три протокола за дискредитацию ВС РФ

Бывшему депутату заксобрания Свердловской области Нафику Фамиеву грозит наказание за критические посты в соцсетях о ситуации на Украине. В отношении него составлены три административных протокола по новой статье 20.3.3 КоАП за дискредитации Вооруженных сил РФ. Информацию «Новому Дню» подтвердил сам Фамиев.

При этом экс-депутат уточнил, что его пригласили в отдел полиции и вручили там протоколы, а не задерживали, как утверждали ранее анонимные источники. От более подробных комментариев Нафик Фамиев отказался. «Какое мнение я могу высказать? Вы и сами знаете. Не хочу ничего комментировать, это ни к чему», – сказал он.

Напомним, ранее по статье 20.3.3 КоАП был оштрафован бывший глава Екатеринбурга Евгений Розйман. По решению суда политик должен выплатить государству 150 тысяч рублей.

Также штраф за дискредитацию российской армии получил 29-летний житель Качканара. Общее количество административных дел по данной статье в Свердловской области пока неизвестно – судебный департамент региона еще не собрал статистику.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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