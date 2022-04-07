Ройзману присудили третий штраф за дискредитацию ВС РФ

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня в третий раз за последние 10 дней был привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Заседание, как и в прошлые разы, состоялось в Октябрьском райсуде, его вела судья Жанна Стекольникова. Она снова выписала Ройзману максимальный для физических лиц штраф – 50 тысяч рублей. Таким образом, с учетом двух судебных постановлений от 29 марта бывший градоначальник должен государству уже 150 тысяч рублей. Но платить эту сумму он не спешит и намерен оспаривать все три решения. «И на Страшном суде не откажусь от своих слов», – написал Ройзман в соцсети за несколько часов до суда. В посте, который и стал предметом разбирательства, Ройзман осуждал спецоперацию на Украине.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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