Прокуратура Москвы утвердила обвинение Ройзману* по делу о дискредитации

Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) по факту дискредитации ВС РФ.

Его уже задерживали по статье о дискредитации трижды, но привлекали только к административной ответственности. За все эпизоды он был оштрафован на 150 тысяч рублей совокупно. Теперь же в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 280.3, ст. 1 «Повторная дискредитация вооруженных сил России». Вскоре оно будет передано в суд. Экс-главе города грозит до 3 лет лишения свободы.

* признан физлицом-иноагентом

Екатеринбург, Елена Сычева

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