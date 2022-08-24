Депутат объяснил, почему задержали Ройзмана: «Видимо, «крыша» съехала»

Депутат заксобрания Свердловской области, экс-советник главы ГУ МВД России по региону Алексей Свалов предположил, почему бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали именно сейчас. «Видимо, «крыша Ройзмана» съехала с кабинета в [Москве], его предупредить не посчитали нужным, а мальчик продолжил «газовать». Как итог, вежливый стук в дверь. Ну, ничего, его товарищ открыл профсоюз*, этот откроет реабилитационный центр, вся инфраструктура есть, будет на наручники сажать**», – написал Свалов в своем телеграме.

Евгений Ройзман задержан, по его собственным словам, за дискредитацию ВС РФ. Вероятно, его этапируют в Москву. Сейчас в его квартире и музее икон проходят обыски. Ранее он получил несколько административных штрафов по статье КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ». Сейчас ему грозит ответственность по статье УК РФ 280.3 за аналогичные деяния.

* Имеется в виду Алексей Навальный, которого Евгений Ройзман публично поддерживает. Сам он отбывает срок в колонии строгого режима по делу «Ив Роше», недавно он заявил, что основал «профсоюз зэков и тюремщиков», в который пока вошел только он сам.

** Евгений Ройзман известен как основатель фонда «Город без наркотиков», где применялись негуманные методы избавления наркоманов от зависимостей, в том числе известны истории, когда проходящих «реабилитацию» в центре на Изоплите пристегивали наручниками.

Екатеринбург, Елена Сычева

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