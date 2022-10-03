Ройзману все еще нельзя писать матом в интернете

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, находящийся сейчас под следствием, еще долго не сможет пользоваться интернетом.

Как пояснил «Новому Дню» адвокат Ройзмана Владислав Имаджапов, мера пресечения его доверителю избрана не до какого-то конкретного числа, а бессрочно. Она может быть изменена или отменена, но пока все остается в силе. Евгению Ройзману запрещено посещать публичные места, общаться со свидетелями по своему уголовному делу, кроме тех, с кем он живет в одной квартире, пользоваться средствами связи, кроме связи со следователем и адвокатом и экстренных случаев, отправлять и получать почту (кроме писем от адвоката и следователя).

Напомним, в отношении бывшего мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 – о дискредитации ВС РФ, ему грозит до трех лет лишения свободы. Ройзмана задержали утром 24 августа, его квартиру в Екатеринбурге обыскали. Обыски также прошли в открытом политиком на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана. Силовики изъяли мобильный телефон и компьютерную технику. 25 августа суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ходатайство следствия удовлетворено частично: оно просило запретить Ройзману покидать квартиру с 00:00 до 23:59, то есть фактически настаивало на домашнем аресте.

Журналисты давно заметили, что в твиттере (сеть запрещена в РФ) Евгений Ройзман предпочитает писать краткие комментарии, зачастую с использованием ненормативной лексики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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