До суда на Ройзмана наложат определенные ограничения

Следствие не будет настаивать на заключении Евгения Ройзмана под стражу до суда. Об этом сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

«25 августа 2022 года в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга поступило ходатайство старшего следователя 3 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ройзмана Евгения Вадимовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации», – говорится в сообщении суда. Там также уточнили, что заседание начнется не в 13:00, как ожидалось ранее, а в 16:00.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня состоится суд по избранию меры пресечения бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману, задержанному вчера в собственной квартире. Адвокат бывшего мэра Владислав Идамжапов накануне заявил журналистам, что прогнозы делать сложно: «Евгения Вадимовича подозревают по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, наказание подразумевается до трех лет. Мера пресечения в виде заключения под стражу, так как это преступление небольшой тяжести, крайне маловероятна. Но учитывая, что дело такое непростое, ничего исключать не могу».

Добавим, сначала прошла информация, что Ройзмана этапируют в Москву, но потом оказалось, что доставлять его в столицу для проведения следственных действий не будут.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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