Началось заседание по мере пресечения Евгению Ройзману

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга началось заседание по избранию меры пресечения бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману, задержанному вчера в собственной квартире. Сначала говорили, что суд начнется в 13:00, но потом его перенесли на 16:00. В пресс-службе суда сообщили, что следствие ходатайствует не об аресте Ройзмана, а о запрете определенных действий.

Как уже сообщал «Новый День», адвокат бывшего мэра Владислав Идамжапов накануне заявил журналистам, что прогнозы делать сложно: «Евгения Вадимовича подозревают по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, наказание подразумевается до трех лет. Мера пресечения в виде заключения под стражу, так как это преступление небольшой тяжести, крайне маловероятна. Но учитывая, что дело такое непростое, ничего исключать не могу».

Добавим, сначала прошла информация, что Ройзмана этапируют в Москву, но потом оказалось, что доставлять его в столицу для проведения следственных действий не будут.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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