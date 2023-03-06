Следствие по уголовному делу Ройзмана* закончено

Суд над бывшим главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом* (признан физическим лицом – иноагентом) может начаться уже в конце марта. Сейчас обвиняемый заканчивает знакомство с уголовным делом. «Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича по существу может начаться к концу марта», – заявил ТАСС его адвокат Владислав Идамжапов.

Как уже сообщал «Новый День», Ройзману* предъявлено обвинение по статье УК РФ 280.3, ст. 1 «Повторная дискредитация вооруженных сил России». 24 августа 2022 года к экс-мэру нагрянули силовики, а после нескольких часов обысков его увезли на допрос в ГСУ МВД. 25 августа решался вопрос о мере пресечения. Ройзману запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями. Вечером после суда полиция на всякий случай выставила в центре города несколько автозаков на случай несанкционированных выступлений, но никаких громких акций протеста не было.

внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов

Екатеринбург, Елена Владимирова

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