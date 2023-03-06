российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 марта 2023, 08:48 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Следствие по уголовному делу Ройзмана* закончено

Суд над бывшим главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом* (признан физическим лицом – иноагентом) может начаться уже в конце марта. Сейчас обвиняемый заканчивает знакомство с уголовным делом. «Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича по существу может начаться к концу марта», – заявил ТАСС его адвокат Владислав Идамжапов.

Как уже сообщал «Новый День», Ройзману* предъявлено обвинение по статье УК РФ 280.3, ст. 1 «Повторная дискредитация вооруженных сил России». 24 августа 2022 года к экс-мэру нагрянули силовики, а после нескольких часов обысков его увезли на допрос в ГСУ МВД. 25 августа решался вопрос о мере пресечения. Ройзману запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями. Вечером после суда полиция на всякий случай выставила в центре города несколько автозаков на случай несанкционированных выступлений, но никаких громких акций протеста не было.

  • внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

После нескольких часов обысков Ройзмана увезли на допрос в ГСУ МВД (ВИДЕО) / Суд определил меру пресечения Евгению Ройзману (ВИДЕО)

Метки / Дело Ройзмана

Ройзману все еще нельзя писать матом в интернете / Суд пояснил, куда не может ходить Ройзман / Следствие требует запретить Евгению Ройзману покидать свою квартиру / Началось заседание по мере пресечения Евгению Ройзману / До суда на Ройзмана наложат определенные ограничения / Ройзмана в Москву этапировать не будут / После нескольких часов обысков Ройзмана увезли на допрос в ГСУ МВД (ВИДЕО) / Эксперт рассказал о политических последствиях задержания Ройзмана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Дело Ройзмана,